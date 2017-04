Tramp se sveti Asadu: Amerika izvela raketne udare na bazu u Siriji! VIDEO

Amerika je izvela raketne udare na vazdušnu bazu u Siriji kao odgovor na navodni hemijski napad koji se dogodio u Idlibu, javili su svjetski mediji.

Do udara je došlo samo nekoliko sati nakon što je u četvrtak objavljeno kako Pentagon i Bijela kuća razmatraju vojne opcije kao odgovor na napad koji je usmrtio više od 80 ljudi.

Kako je javio CNN, s brodova stacioniranih u Sredozemnom moru prema Siriji je ispaljeno između 50 i 60 projektila tipa “Tomahawk“, a meta im je bilo uzletište u vazdušnoj bazi Šajrat na zapadu države, u okolini Homsa, sa kojeg su poletjeli sirijski avioni za koje se vjeruje da su učestvovali u ispaljivanju bojnog otrova na civile.

Projektili su ispaljeni oko 4:40 časova po sirijskom vremenu.

Prema prvim informacijama, projektili su pogodili metu, ali zasad nema informacija kakvu su štetu nanijeli sirijskim snagama.

Amerikanci su, kako tvrde zvaničnici Pentagona, Rusima dali signal da slijede napad, a kažu i da je u pogođenoj bazi bilo ruskih vojnika.

Operaciju je naredio predsjednik SAD Donald Tramp, koji je naveo da je u “vitalnom interesu SAD da zaustavi upotrebu i širenje smrtonosnog hemijskog oružja“.

Here’s video from the #Tomahawk launches against #Syria. For more on the story, visit https://t.co/2GprTQGGjs. pic.twitter.com/kB3gbBy4ma

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 7, 2017