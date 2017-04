Tramp se druži sa pokojnicima: Pavaroti je moj dobar prijatelj

Američki predsjednik Donald Tramp ove nedjelje je u goste primio italijanskog premijera Paola Đentilonija kako bi razgovarali o sastanku G7 koji bi trebalo da se održi u Italiji sljedećeg mjeseca.



Međutim, mnogima je pažnju privukla jedna Trampova rečenica, koju su zatim do besvijesti koristili kako bi ga ismijali na internetu.

On je na zajedničkoj konferenciji za štampu hvalio Italiju, nazivajući je “svetionikom umjetničkog i naučnog dostignuća”.

Kako je rekao, Italija je stvorila velike umjetnike.

– To se nastavlja i danas, od Venecije do Firence, od Verdija do Pavarotija, mog prijatelja, mog dobrog prijatelja -rekao je Tramp.

Trump gives a shout out to Pavarotti, calls him “a good friend of mine”. Pavarotti died 10 years ago in 2007. —via @MSNBC pic.twitter.com/MHMT065mh3 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) April 20, 2017

Dok je Tramp možda mislio na svoj odnos sa čuvenim Lučanom Pavarotijem prije nego što je umro, prije deset godina, to nije spriječilo ljude da ga ismiju i podsjete ga da čuveni tenor nije živ.

U međuvremenu je otkriveno da je on ipak lagao i da ga ni Pavaroti ni njegova porodica nisu podnosili.

Tramp je u toku svoje predsjedničke kampanje koristio ariju “Nessun Dorma” Đakoma Pučinija, u izvedbi Pavarotija, što se porodici pokojnog pevača nimalo nije dopalo.

After a conversation with his good friend Pavarotti, Trump immediately asked for the deployment of the Edmund Fitzgerald to join his Armata. — David Raab (@raab630) April 21, 2017

– Kao članovi njegove najbliže porodice, želimo da podsjetimo da vrijednosti bratstva i solidarnosti za koje se Lučano Pavaroti zalagao u toku svoje umjetničke karijere nisu nimalo kompatibilne sa pogledom na svijet kandidata Donalda Trampa.

Pavarotti Tweeted that he would like Trump to join him as soon as possible. — Greg (@mhs58) April 21, 2017

Između Trampa i Pavarotija nije bilo prijateljstva, a čak su imali i nesuglasice. Tenzije između njih su porasle 2002. godine kada je Tramp platio operskom pjevaču da nastupi na jednom od njegovih imanja, a zatim se odjednom predomislio i zatražio novac natrag.

Ipak, korisnici društvenih mreža su iskoristili Trampovu izjavu da se našale kako se Tramp “druži sa duhovima”.

I voditelj Džimi Kimel je napravio šalu na Trampov račun tako što je u goste pozvao “duha Pavarotija” i pitao ga da li mu je Tramp prijatelj, na šta je ovaj odgovori:”Ne”.

