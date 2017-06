Tramp povukao SAD iz Pariškog sporazuma!

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je kako se SAD povlače iz Pariškog sporazuma, kao “dio njegovog obećanja iz kampanje da američke radnike stavi na prvo mjesto”.

Tramp je dodao kako će SAD započeti i nove pregovore o ulasku u Pariški sporazum ili neki drugi sporazum čiji su uslovi pošteni prema SAD-u.

“SAD će postignuti dogovor koji je pravedan prema klimatskim promjenama”, rekao je Tramp.

Tramp je odluku obrazložio time da Pariški sporazum stavlja SAD u nepravedan položaj nauštrb drugih svjetskih zemalja. Dodao je da “od danas” prestaje sva implementacija neobvezujućih elemenata Pariškog sporazuma za SAD.

Tramp je odluku o Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama objavio u vrtu Bijele kuće. Pres konferenciju je započeo osvrtom na teroristički napad u Manili na Filipinima. Nakon toga se osvrnuo na ekonomski rast SAD-a te se pohvalio sklapanjem novih poslova u inostranstvu te otvaranjem novih poslova u Americi.

SAD je tom odlukom, uz Nikaragvu i Siriju, postao jedna od tri zemlje u svijetu koje ne podržavaju Pariški sporazum.

Tramp je obećao u svojoj predizbornoj kampanji 2016. da će povući Sjedinjene Države iz Pariškog sporazuma i povećati vađenje nafte, plina i ugljena u SAD-u.

Velika Britanija želi da Sjedinjene Države preuzmu vodeću ulogu u rješavanju problema klimatskih promjena, kazao je u četvrtak britanski ministar vanjskih poslova Boris Džonson, ne navodeći međutim kako će odgovoriti na moguće povlačenje Sjedinjenih Država iz Pariškog sporazuma o klimi.

“Još uvijek nismo do toga došli. Nastavljamo lobirati za to da Sjedinjene Države na svim razinama nastave klimatske promjene uzimati vrlo ozbiljno”, kazao je Džonson za Sky News. On je dodao da druge zemlje poput Indije i Kine moraju napraviti daljnji napredak u smanjenju emisije ugljičnog dioksida.

