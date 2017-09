Tramp poručio Kim Džong Unu: Nećeš još dugo biti tu

Predsjednik Sjedinjenjih Američkih Država Donald Tramp podigao je rano jutros retorički sukob sa Sjevernom Korejom na viši nivo, kada je zaprijetio Kim Džong Unu “da neće biti još dugo tu”, javlja Reuters.

Tramp je tako odgovorio na tvrdnje ambasadora Sjeverne Koreje u Ujedinjenim narodima koji je rekao da je raketni napad na SAD “gotovo neizbježan”.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won’t be around much longer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017