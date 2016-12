Tramp poručio Izraelu: Držite se, 20. januar dolazi

Izabrani predsjednik SAD Donald Tramp usprotivio se stavu Obamine administracije prema Izraelu.

“Ne možemo dopustititi da se Izrael tretira sa tolikim prezirom i nepoštovanjem. Oni su prije imali velikog prijatelja u SAD, ali više nije tako”, objavio je Tramp na drušvenoj mreži “Tviter”.

Ova objava dolazi uoči obraćanja državnog sekretara SAD Džona Kerija u vezi sa međunarodnim aktivnostima protiv izraelske izgradnje naselja na palestinskoj teritoriji.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016