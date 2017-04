Tramp opet trese svijet, najveća mjera u istoriji SAD

Porez za američke kompanije smanjiće se na 15 odsto sa sadašnjih 35 odsto, rekao je ministar finansija SAD Stiv Menučin.

On je u razgovoru za televiziju CNBC, odgovarajući na pitanje o fiskalnoj reformi američkog predsjednika Donalda Trampa rekao: “Neću da ulazim u detalje ali dozvolite mi samo da kažem, pošto se cifra od 15 odsto pojavila u štampi posljednjih dana, da mogu da potvrdim da će porez za kompanije biti 15 odsto”.

Ministar je odvojeno u govoru u Vašingtonu rekao da će Trampov poreski plan predstavljati “najveće poreska smanjenja i najveću poresku reformu” u istoriji SAD.

Menučin je rekao da će smanjena poreska stopa biti prije svega usmjerena na male firme.

“To neće biti nova mogućnost koja će dozvoliti bogatim ljudima da plaćaju 15 odsto poreza a treba da plaćaju više. To će biti za male kompanije koje treba da budu motor privrede, i one će imati sve prednosti”, rekao je on.

Bijela kuća treba da objavi glavne crte Trampovog predloga o poreskoj reformi. Tramp želi smanjenja poreza za pojedince i kompanije, u nastojanju da ispuni svoja predizborna obećanja da će donijeti radna mjesta i prosperitet srednjoj klasi.

Donald Tramp je tokom izborne kampanje obećao da će reformisati poreski sistem i smanjiti fiskalne namete koji opterećuju i kompanije i domaćinstva.

Prema neimenovanom zvaničniku upoznatom sa planom poreska stopa za privatna lica biće smanjena za nekoliko procentnih poena, sa 39,6 odsto na negdje oko 35 odsto.

Menučin je takođe nagovestio da reforma neće uključivati poreze na uvoz, što žele neki republikanski članovi Kongresa.

