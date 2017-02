Tramp obećao da će vratiti zabranu putovanja u SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp obećao je da će poništi pravnu odluku kojom je obustavljena njegova zabrana putovanja putnicima iz sedam, uglavnom muslimanskih država, prenosi BBC.

Odluku sudije Džejmsa Robarta, Tramp je nazvao “takozvanom pravdom” te je njegovo mišljenje ocijenio smiješnim za provđenje zakona SAD-a.

“Mišljenje ovog takozvanog sudije, čija je provedba zakona u suštini daleko od naše zemlje, je besmisleno”, napisao je Trump na svom privatnom Tviter profilu.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017