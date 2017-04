Tramp o Kim Jong Unu: Nemam pojma da li je normalan, ali je pametan

Predsjednik SAD Donald Tramp nazvao je sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una “prilično pametnim likom” zbog toga što je ovaj bio u stanju da se održi na vlasti nakon što je mlad preuzeo funkciju prvog čovjeka ove zemlje.

– Ljudi kažu “Je li on normalan?” Nemam pojma – rekao je Tramp u intervjuu za američku televiziju CBS, prenosi AP.

Šef Bijele kuće je, na pitanje o nekoliko neuspješnih raketnih proba koja je izvela Sjeverna Koreja i o tome zašto se te rakete uporno raspadaju, odgovorio da “radije ne bi o tome”.

– Ali, možda to jednostavno nisu baš dobre rakete. Ali, na kraju on će imati dobre rakete – tvrdi Tramp.

Američki predsjednik je rekao da neće da priča o vojnim opcijama SAD.

– Ne bi trebalo da najavljujemo naše poteze. To je šahovska partija. Jednostavno, ne želim da ljudi znaju o čemu razmišljam. Dakle, na kraju, on će imati bolje sistem slanja raketa. I ako se to desi, mi ne možemo da to dozvolimo – rekao je Tramp.

On je takođe izjavio da veruje da predsednik Kine Si Đinping vrši pritisak na Sjevernu Koreju zbog njenog raketnog i nuklearnog programa.

Tramp je u intervjuu za CBS rekao da ne bi bio srećan kada bi Sjeverna Koreja izvela nuklearnu probu i da vjeruje da ni kineski predsednik Si Đinping, takođe, ne bi bio srećan.

(Tanjug)