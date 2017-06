Tramp: Nisam snimao Komija

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije tajno snimao razgovore sa bivšim šefom Federalnog istražnog biroa /FBI/ DŽejmsom Komijem, iako je ranije nagovijestio suprotno.

Tramp je na svom “Tviter” nalogu napisao da nije napravio, niti posjeduje takve snimke, iako je ranije izjavio da je Komiju “bolje da se nada da ne postoje snimci razgovora”, prenosi Bi-Bi-Si.

…whether there are “tapes” or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017