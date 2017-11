Tramp: Nikada Kima ne bih nazvao “malim i debelim”

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi jednog dana mogao da bude prijatelj sa sjeverkokorejskim vođom Kim Džong Unom.

On je dodao da bi to bilo “veoma, veoma lijepo” iako nije siguran da će se to desiti, prenosi Rojters.

Tramp je to kazao nakon sastanka u vijetnamskoj prestonici Hanoju sa predsjednikom Vijetnama Tran Đaj Kvangom, odgovarajući na pitanje novinara da li mogao da zamisli da bude prijatelj sa Kimom.

“To bi moglo da bude čudno ukoliko bi se desilo, ali je moguće. Ukoliko bi se desilo, to bi mogla da bude dobra stvar za Sjevernu Koreju, to mogu da vam kažem, ali bi moglo da bude dobro i za mnogo drugih mjesta i za ostatak svijeta”, rekao je Tramp.

On je dodao da “bi moglo da bude nešto što bi moglo da se desi”.

“Ne znam da li će desiti, ali bilo bi veoma, veoma lijepo”, zaključio je američki predsjednik.

Tramp je prije ove izjave na Tviteru jutros napisao da ga je Kim uvrijedio time što ga je nazvao “starim” i naveo da on nikada ne bi nazvao vođu Sjeverne Koreje “malim i debelim”.

“Zašto bi me Kim Džong Un vrijeđao nazivajući me “starim”, kada ja njega nikada ne bi nazvao “malim i debelim”? Pa dobro, ja se toliko trudim da budem njegov prijatelj – i možda će se to i desiti jednog dana!”, tvitovao je Tramp.