Tramp na Tviteru poručuje: Gradićemo zid!

Američki predsjednik Donald Tramp izdaće danas nalog za usmjeravanje federalnih sredstava za gradnju zida na granici sa Meksikom, potvrdio je zvaničnik Bijele kuće mreži Si-En-En.

Sam Tramp je nagovijestio nove mjere porukom na “Tviteru” – “Veliki dan za nacionalnu bezbjednost. Između ostalog, gradićemo zid”.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017