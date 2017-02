Tramp na Tviteru objavio fotografiju iz Beograda

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je tvit sa slikom migranata nastalom u Srbiji.



Tramp je na Tviteru objavio post sa linkom ka sajtu NBCNews koji je napisao priču o tome kako bi većina Evropljana podržala zabranu protiv daljih migracija iz muslimanskih zemalja, nalik na spornu Trampovu uredbu.

Uz vijest je objavljena fotografija koju je napravio Marko Đurica za “Reuters”, u januaru u Beogradu, a koja pokazuje izbjeglice koji po zimi i snijegu stoje u redu za hranu ispred jednog skladišta.

‘Majority in Leading EU Nations Support Trump-Style Travel Ban’

Poll of more than 10,000 people in 10 countries…https://t.co/KWsIWhtC9o

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017