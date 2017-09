Tramp na Tviteru: Kim je ludak, neka se spremi

Predsjednik SAD Donald Tramp nastavio je oštar verbalni rat sa liderom Sjeverne Koreje Kimom Džong-unom i nazvao ga “ludakom” na Tviteru.

Američki predsjednik je naveo da je Kim “očigledno ludak”, kome ne smeta da izgladnjuje ili ubija sopstveni narod.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn’t mind starving or killing his people, will be tested like never before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017