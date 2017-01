Tramp MUP-u SAD zabranio Tviter

Ministarstvu unutrašnjih poslova SAD nova administracija je naložila da hitno prestane da koristi zvanični nalog na Tviteru, nakon što je služba u sastavu tog ministarstva objavila poruke protiv novog predsjednika Donalda Trampa.

Ta služba je retvitovala par fotografija koje se, očigledno, nisu dopale Trampu, a na kojima se broj ljudi koji su svojevremeno prisustvovali inauguraciji dosadašnjeg predsjednika Baraka Obame upoređuje sa brojem prisutnih na jučerašnjoj Trampovoj inauguraciji, prenosi AP.

U prvoj retvitovanoj poruci se tvrdi da je Trampovoj inaguraciji prisustovao daleko manji broj ljudi nego što ih je bilo na Obaminoj 2009. godine.

