Tramp: Mislim da je prednost ako se sviđam Putinu

“Biću najbolji predsjednik, stvaralac novih radnih mjesta, koga je Bog ikada stvorio”, rekao je Tramp na konferenciji za novinare, koja je proglašena za medijski događaj sedmice u SAD.

Novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da će sprovesti plan o izgradnji zida na granici sa Meksikom nakon što preuzme predsjedničku dužnost, istakavši da će Meksiko nadoknaditi SAD troškove izgradnje zida.

“Mogao bih da čekam godinu i po dana dok ne završimo pregovore sa Meksikom, koje ćemo početi odmah nakon što preuzmemo dužnost, ali ne želim da čekam”, rekao je Tramp na konferenciji za novinare.

Tramp je naveo da će SAD početi da grade zid, a da će Meksiko “u nekom obliku, a ima mnogo različitih oblika, nadoknaditi troškove izgradnje zida”.

“To će se dogoditi. Bilo kroz porez, bilo kroz isplatu”, poručio je novoizabrani američki predsjednik.

Tramp je ponovo osporio navode da Rusija posjeduje kompromitujući materijal o njemu kako bi mogla da ga ucjenjuje dok bude bio na čelu SAD.

“Što se hakovanja tiče, mislim da je to bila Rusija, ali vjerujem da nas hakuju i druge zemlje, drugi ljudi”, rekao je Tramp, koji je dosad pokazivao uzdržanost o navodima obavešajnih službi o pokušajima miješanja Rusije u američke izbore.

U povjerljivom izvještaju o ruskom miješanju u američke izbore, uključen je i dio u kojem se navodi da ruske službe imaju kompromitujući materijal o Trampu, među kojima su snimci njegovih seksualnih odnosa s prostitutkama iz moskovskog hotela 2013. godine.

Tramp je na konferenciji za novinare rekao da je uvijek vodio računa o mogućem špijuniranju u hotelskim sobama u drugim zemljama, uključujući Rusiju.

“Izuzetno sam pažljiv. Okružen sam telohraniteljima. Uvijek im govorim: budite pažljivi zato što u tim sobama imate kamere na najčudnijim mjestima. Ne možete ih vidjeti i ne možete znati. Bolje budite pažljivi, ili ćete vidjeti sebe na televiziji”, rekao je Tramp.

Tramp je rekao da je Kremlj danas demantovao da ruske službe posjeduju kompromitujući materijal o njemu i dodao da je sramotno što su navodi o kompromitujućem materijalu izašli iz obavještajnih službi.

Odgovarajući na pitanja o nejasnom odnosu prema Rusiji, Tramp je rekao da ne vjeruje da bi Hilari Klinton bila oštrija prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu od njega.

“Ako se sviđam Putinu, mislim da je to prednost, a ne teret, jer sa Rusijom imamo užasne odnose”, rekao je Tramp.

Tramp je, međutim, napomenuo da ne zna da li će se dobro slagati sa Putinom.

“Nadam se da hoću. Ali, postoje velike šanse i da neću”, dodao je novoizabrani predsjednik SAD.

Istakao je da “nema nikakve poslove sa Rusijom, niti u Rusiji, niti bilo kakvih zajmova sa Rusijom”.

“Bolesni ljudi tvrde da Rusi posjeduju kompromitujuće podatke o meni”

Tramp je oštro kritikovao navode da Rusija posjeduje kompromitujuće podatke o njemu i da je podložan ucjeni, istakavši da su to sramotne besmislice i laži kakve bi samo njemački nacisti mogli da smisle.

“To su bemislice koje su možda objavile obaveštajne službe, ko zna… To nikada nije trebalo da bude napisano niti objavljeno. Sramota je da takve informacije budu objavljene. To su laži i to se nije dogodilo”, rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, te tvrdnje je iznela grupa njegovih protivnika, “bolesnih ljudi”.

“To je nešto što bi nacistička Njemačka uradila”, istakao je Tramp.

On je dodao da je tužno kada obavještajni izvještaji procure u štampu i da je to, prije svega, nezakonito.

Novoizabrani predsjednik je pozdravio neke novinske kompanije, izdvojivši Njujork tajms, što nisu odmah izvjestile o tom dokumentu, istakavši da ima veliko poštovanje prema slobodi medija.

Tramp novinaru CNN-a: Ne dozvoljavam pitanje, vi pravite lažne vijesti

Sa druge strane, Tramp nije dozvolio novinaru CNN-a da postavi pitanje.

“Neću ti dozvoliti da pitaš. Vi pravite lažne vijesti”, rekao je Tramp novinaru.

Tramp je snažno kritikovao ovu američku televizijsku mrežu zbog načina koji je izvještavala o navodnim ruskom miješanju u predsjedničke izbore u SAD koje je doprinijelo njegovoj pobjedi, podsjeća Rojters.

Novi šef Bijele kuće je dodao da se “neke medijske kuće bave lažnim vijestima”. “Sve što tražim jesu pošteni novinari”, naveo je Tramp.

AP prenosi da je Tramp pored CNN-a za lažno izvještavanje optužio i sajt Bazfid.