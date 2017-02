Tramp: Mediji su neprijatelji američkog naroda

Predsjednik SAD Donald Tramp ponovo je napao medije, nazivajući ih neprijateljima američkog naroda, prenosi AFP.

Doland Tramp je iz svoje vikendice u Mar-a-Lagu u Kaliforniji u kojoj provodi treći vikend objavio tvit u kome navodi da mediji kao što su “Njujork tajms”, “En-Bi-si”,”Ej-Bi-Si”,”Si-Bi-Es” i “Si-En-En” nisu njegovi, već neprijatelji Amerikanaca.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2017