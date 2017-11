Tramp Kimu: Sjeverna Koreja nije raj koji je tvoj deda zamislio!

U govoru pred južnokorejskim poslanicima američki predsjednik poslao poruku lideru Sjeverne Koreje Kim Džong Un-u da ga ne iskušava i da će Amerika imati najbolje oružje.

Donald Tramp se našao pred poslanicima nakon što je zbog vremenskih uslova otkazana njegova posjeta demilitarizovanoj zoni dvije Koreje. On je u govoru izjavio da ima poruku za sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una.

“Oružje koje nabavljaš, ne čini te bezbjednijim, ono dovodi tvoj režim u ozbiljnu opasnost. Svijet ne može da toleriše prijetnje otpadničkog režima nuklearnim uništenjem”, rekao je američki predsjednik i pozvao sve države da se ujedine “u izolaciji brutalnog sjevernokorejskog režima”.

“Ne potcjenjujte nas. Ne iskušavajte nas”, rekao je Tramp. U neočekivanom potezu, Tramp je odlučio da se direktno obrati Kimu u svom govoru pred južnokorejskim parlamentom, insistirajući da odbaci nuklearne i raketne programe.

“Stavljaju tvoj režim u veliku opasnost. Svaki korak koji napraviš niz ovaj mračni put uvećava opasnost sa kojom se suočavaš. Sjeverna Koreja nije raj koji je tvoj deda zamislio. To je pakao koji nijedna osoba ne zaslužuje”, rekao je Tramp, prenosi BBC.

On je naglasio da bi fatalna greška bilo tumačiti kao slabost kontrolisano ponašnje SAD, jer je sada u Vašingtonu druga administracija. “SAD pod mojom administracijom kompletno ponovo grade svoju vojsku i troše stotine milijardi dolara za nivu i najfinijuopremu bilo gdje u svijetu, i to se pravi upravo sada. Ja hoću mir kroz snagu”, kazao je Tramp.

Inače, AP prenosi da je otkazivanje posjete demilitarizovanoj zoni isfrustriralo Trampa.

The U.S., under my administration, is completely rebuilding its military, and they’re spending hundreds of billions of dollars to the newest and finest military equipment anywhere in the world, being built right now. I want peace through strength! pic.twitter.com/2YXkIvRIFi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2017