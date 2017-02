Tramp: Izvršiti reviziju “glupavog sporazuma” sa Australijom

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da će izvršiti reviziju “glupavog sporazuma” za prijem više stotina azilanata iz Australije.

Američki dnevnik “Vašington post” piše da je vodio “gnevan” razgovor sa australijskim premijerom Malkom Tarnbulom koji je grubo prekinuo.

Tarnbul je izjavio da je u razgovoru sa Trampom bio iskren i ljubazan ali nije želio da objavi druge detalje “privatne konverzacije”.

“Vašington tajms” navodi da je Tramp razgovor sa Tarnbulom opisao kao “najgori do sada” koji je imao sa nekim od svjetskih lidera.

Dogovor o kojem Tramp govori postignut je prošle godine sa Australijom i tokom administracije bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame.

“Da li vjerujete? Obamina administracija saglasila se da će primiti više hiljada ilegalnih imigranata iz Australije. Zašto? Razmotriću taj glupavi dogovor”, naveo je Tramp na društvenoj mreži “Tviter”.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!

