Tramp čestitao Novu godinu svima, pa i “brojnim neprijateljima”

Novoizabrani američki predsjednik Donald Tramp poslao je neuobičajenu čestitku svojim sljedbenicima na društvenoj mreži “Tviter”, zaželivši sve najbolje u Novoj godini svima, “uključujući brojne neprijatelje i one koji su mu se suprostavili i pretrpjeli težak poraz”.

“Oni jednostavno ne znaju šta da rade”, navodi Tramp u poruci, koju je okončao sa rječju “Ljubav!”

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don’t know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016