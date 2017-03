Tramp bijesan: Obama me je prisluškivao!

Američki predsednik Donald Tramp je optužio bivšeg predsednika Baraka Obamu da mu je prisluškivao telefone u Tramp kuli.

“Užasno! Upravo sam saznao da je Obama naredio prisluškivanje mojih telefona u Tramp kuli, uoči moje pobjede. Ništa nije našao! Da li je legalno da trenutni predsjednik prisluškuje kandidata za predsjednika uoči izbora? Ovo je novo dno! Vjerujem da bi dobar advokat napravio dobar proces, samo na osnovu toga. Koliko je nisko pao Obama… Ovo je kao Votergejt. To je loš ili bolestan čovjek”, naveo je Tramp.

Terrible! Just found out that Obama had my “wires tapped” in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

I’d bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Osvrnuo se i na optužbe da se državni tužilac Džef Sešons sastajao sa ruskim zvaničnicima.

“Na prvi sastanak u Ambasadu Rusije Džef Sešons je otišao na preporuku Obamine administracije u okviru programa edukacije za stotinu ambasadora. Isti ambasador kog je sreo Sešons je posjetio Obaminu Bijelu kuću 22 puta, četiri puta prošle godine”, naveo je Tramp.