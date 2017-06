Tragedija – otac spasio sina od davljenja, pa preminuo u bolnici

Četrdesetogodišnji muškarac, državljanin Srbije, koji je juče nakon utapanja i reanimacije u Gortanovoj uvali u Puli prevezen u pulsku Opštu bolnicu preminuo je, saznaje “Blic”.

On je bio smješten na Odjeljenje anestezije i reanimacije, a stanje njegovog 12-godišnjeg sina koji je zbog šoka i povreda takođe prevezen u bolnicu trenutno je stabilno. Život mu nije ugrožen, ali je čitav dan bio na posmatranju i u postupku dijagnostike, saznaje “Glas Istre” iz pulske Opšte bolnice.

More ga bacalo u stijene

Muškarac se oko 12.20 sati umalo utopio u uzburkanom moru, nošen jakim talasima koji su ga bacali na stijene, a potom besvjesnog donijeli u plićak u Gortanovoj uvali.

Kako hrvatski portal prenosi, 40-godišnjak je boravio s porodicom na plaži, odnosno na stijenama s desne strane uvale, pri samom njenom kraju. Nije se kupao već je u podivljalom moru završio želeći da spasi 12-godišnjeg sina.

Šokirani turisti koji su se tu zatekli rekli su da je dječak stajao na stijeni i fotografisao predio, a onda ga je zapljusnuo jak talas i on je pao u more. Otac je odmah skočio za njim da ga izvuče, ali talasi su ih nosili i bacali na stijene – i tako duž cijele desne obale Gortanove, sve do plaže u uvali. Na teren su izašle i vatrogasne ekipe, policija i služba hitne pomoći koji su na nosilima prenijeli muškarca i dječaka s plaže do saniteta.

Izvukli ga spasioci i kupači

Prema riječima Puljana u Gortanovoj, do uvale su otac i sin nekako plivali u “uzavrelom” moru i nije izgledalo kao da im treba pomoć. Potom su odjednom muškarca talasi počeli silovito da bacaju na stene i on je u blizini plaže, vjerovatno iscrpljen i pluća ispunjenih morskom vodom izgubio svijest. Tada su ga, kako pluta, uočili spasioci.

– Utrčali smo u more, a u pomoć nam je priskočilo zaista puno ljudi. Muškarac je krupan i bio je bez svijesti pa ga nije bilo lako izvući na obalu – poručili su spasioci.

Potom su ga izvukli na plažu i polegli u bočni položaj.

– Osjetio mu se puls, a iz pluća mu je izlazilo dosta vode, ali u jednom trenutku više nije bilo pulsa. Sva sreća da su onde bile dvije bolničarke koje su priskočile u pomoć. Ubrzo je došla i ekipa hitne pomoći i započela s reanimacijom – dodaju spasioci.

Hitna pomoć se punih pola sata trudila da vrati muškarca u život. Istovremeno je medicinska pomoć na plaži, pred očima njegove šokirane majke, pružena i 12-godišnjem dječaku koji je pretrpio veliki šok i manje povrede.