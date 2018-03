Tradicionalni satovi gube trku s pametnim satovima

Svjetski proizvođači satova ne gube vrijeme i prate trendove kako bi išli u korak sa proizvođačima pametnih uređaja poput Epla i Androida, koji postaju sve popularniji.

Na sajmu satova i nakita, koji se održava u Bazelu u Švajcarskoj, posjetioci imaju priliku da vide veliki broj takozvanih hibridnih ili pametnih satova.

Da li tradicionalni satovi odlaze u zaborav?

Na policama u Bazelu prikazan je napor proizvođača satova da ostanu u igri. Fosil grupa je među prvim proizvođačima koji su 2015. predstavili pametan sat, koji se povezuje sa drugim uređajima, podsjeća Rojters.

“Vidim mjesto i novi svijet satova, za sve proizvođače koji su na tržištu. Mislim da pametni satovi mijenjaju svijet industrije satova, čak i švajcarske industrije koja je najpoznatija u svijetu. Očekivanja ljudi su da budu povezani uvijek, tako da se tome moramo prilagođavati”, kaže kaže potpredsjednik Fosil grupe Stiv Evans.

Izvoz švajcarskih satova porastao je u februaru, ali se proizvođači bore da privuku i zadrže kupce, posebno mlade, suočavajući se sa konkurencijom koja proizvodi pametne uređaje.

“Tržište luksuznih satova u Švajcarskoj i dalje raste. Kada su u pitanju pametni satovi, znate, još nakon izlaska prvog Eplovog pametnog sata, proizvođači su bili u strahu da će doći do kraja švajcarske industrije satova. Međutim, možemo vidjeti da je to daleko od istine i da ljudi i dalje nose mehaničke satove. Naravno, tržište pametih satova raste, ali mislim da je to potpuno drugačiji segment tržišta satova”, ocjenjuje izvršni direktor Luxury group Dejvid Sadih.

Iako predstavnici industrije kažu da mjesta u poslu ima za sve, najjednostavniji modeli tradicionalnih satova gube trku sa pametnim satovima ili čak moblinim telefonima, jer brojni korisnici više ne nose satove.

Procjene su da je u toku prošle godine, samo jedna kompanija “Apple” prodala 16 miliona pametnih satova, dok je kompletna švajcarska industrija satova izvezla 24 miliona satova, koji su nacionalno obilježje te zemlje.

