Totenhem prekinuo kletvu Stamford Bridža

Totenhem je odigrao spektakularan meč na Stamford Bridžu i konačno je, poslije 28 godina, uspio da slavi na stadionu Čelsija (3:1). Kristijan Eriksen i Dele Ali (dva puta) su bili strijelci za ekipu Maurisija Poćetina, dok je Alvaro Morata doveo domaći sastav u vođstvo.



Totenhem, koji je meč počeo u 4-2-3-1 sistemu, ali ga je završio u rigidnijem 4-3-3 obliku (možda oblik budućnosti?), odigrao je izrazito kvalitetan susret i na pravi način je odbranio to toliko važno četvrto mesto u Premijer ligi. Trijumf Čelsija značio bi i prilazak “plavaca” na dva boda.

Alvaro Morata je postigao gol, kako bi Englezi rekli, against the run of play. To, praktično, znači da je Čelsi poveo upravo u trenutku kada je djelovalo da će se suprotno desiti.

Veoma loša reakcija Uga Ljorisa, koji ne samo da je promašio loptu već je svojom nespretnošću sabotirao i Davidsona Sančesa, svog saigrača, da do nje dođe, dovela je Moratu u priliku da postigne veoma važan pogodak. Ili, barem, ono što je trebalo da bude veoma važan pogodak…

Totenhem je nastavio da dominira posjedom i poljem. Čelsi se branio u uobičajenoj 5-4-1 niskoj zoni, ali je Kristijan Eriksen to probio prelijepim golom sa distance

Ovo je bio 16. gol van kaznenog prostora za Kristijana Eriksena u Premijer ligi. Otkako je debitovao u Engleskoj u septembru 2013. godine, niti jedan fudbaler nije više od njega postigao gol na ovaj način.

Dele Ali je, potom, predivnim prijemom i golom kompletirao prelijepi pas iza posljednje linije Čelsija koji je poslao Erik Dajer. Mnogo toga je bilo prelijepo u igri Totenhema.

Posljednji gol na meču takođe je postigao Dele Ali, poslije propuštene prilike Sona koja se nalazila na kraju sjajne akcije, posebno upečatljive zbog karakterističnog utrčavanja trećeg čovjeka po kome je Totenhem i prepoznatljiv.

Hari Kejn je meč počeo na klupi, ali je ipak dobio oko dvadesetak minuta na terenu.

Ovo je peti poraz Čelsija na posljednjih sedam mečeva.

U prvom meču nedjeljnog programa ekipa Arsenala savladala je Stouk sa 3:0. Nakon nešto slabijeg prvog poluvremena, Obamejang je postigao dva gola, da bi mu se na semaforu pridružio i Aleksandar Lakazet.

(RTS)