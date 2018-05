Tornado u Njemačkoj: Jedno povrijeđeno, nekoliko kuća uništeno VIDEO

Oblast Firzen u zapadnoj Njemačkoj u srijedu uveče pogodio je tornado, nanijevši veliku štetu, a u oluji je najmanje jedna osoba ozbiljno povrijeđena.

Another amazingly close video of violent #tornado near Lobberich, Germany this afternoon 16th May 2018! WOW! Video by Björn Wobedo #ExtremeWeather #severeweather #StormHour pic.twitter.com/VhtlrUVXec — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) May 16, 2018

Jedna osoba je zadobila teške povrede kada su na nju pale debele i teške grane drveta, prenosi njemački portal “Focus online”.

WOW…. violent wedge #tornado near Viersen in #Germany this afternoon the 16th May, 2018!! Video by Fabian Halleng thanks for reporting… #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/OqLzNpO2Jw — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) May 16, 2018

Grane otpale sa drveća blokirale su više puteva, a jedna željeznička linija je zbog toga zatvorena.

U gradu Firzen-Bojshajmu, neke kuće su toliko oštećene da se u njima trenutno ne može stanovati, navodi portal pozivajući se na lokalne izvore.

Tornado je pogodio ovu oblast na zapadu Njemačke oko 18 sati po lokalnom vremenu.

Na društvenim mrežama su, nakon toga, objavljeni snimci i fotografije stravičnog nevremena.

(Blic)