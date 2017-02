Torbe sa kokainom isplivale na obali Engleske

Kokain, čija je ulična vrijednost procijenjena na oko 50 miliona funti, pronađen je na plažama u Norfolku, saopšteno je danas iz britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NSA).

U saopštenju se navodi da je oko 360 kilograma kokaina isplivalo je na plažu Hopton nedaleko od Grejt Jarmuta i na plaži nedaleko od mjesta Kajster.

Slučajni prolaznik obavijestio je policiju u Norfolku o pronalasku većeg broja putnih torbi na plaži Hopton.

“Trenutno sarađujemo sa pograničnim snagama, Obalskom stražom i policijom iz Norfolka kako bismo pokušali da utvrdimo kako su torbe došle do mjesta gdje su pronađene jer je vrlo mala vjerovatnoća da je ovo bila željena destinacija”, rekao je zvaničnik NSA Metju Rivbers.

On je naglasio da je pronađena značajna količina prvoklasne droge i da će gubitak narkotika predstavljati veliki udarac za organizovani kriminal.

Our officers are investigating with @NorfolkPolice after 360 kilos of #cocaine washes up on two #Norfolk beaches – https://t.co/9NrgOyeUKT pic.twitter.com/2VaPuoeEK5

— NationalCrimeAgency (@NCA_UK) February 10, 2017