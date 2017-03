Topić: Dionica od Banjaluke do Prnjavora u upotrebi do kraja godine

Direktor Javnog preduzeća “Auto-putevi Republike Srpske” Dušan Topić ističe da bi druga dionica auto-puta “9. januar” Banjaluka-Doboj od Banjaluke do Prnjavora trebalo da bude završena do kraja ove godine.



Topić u intervjuu Srni navodi da ne bi trebalo da dođe do probijanja rokova, jer je pred “Auto-putevima” puna građevinska sezona, a posao je još prošle sedmice otvoren duž čitave trase od Banjaluke do Prnjavora.

“Bukvalno svaki dan vidimo napredak na radovima, kako duž trase sa određenim slojevima nasipa, tako i na objektima. Na skoro svim objektima urađeni su glavni betonski radovi i sada se radi na njihovom opremanju”, precizira Topić.

On poručje da će se, nakon završetka oko 72 kilometra dugog auto-puta “9. januar”, do Doboja stizati za četrdesetak minuta, te da će vožnja do tog grada biti mnogo bezbjednija.

“To će puno doprinijeti i privredi i transportnom saobraćaju. Naravno, ostaće u upotrebi i alternativni magistralni put. On će biti dosta rasterećeniji i njegovo održavanje biće mnogo jeftinije, jer će teški teretni saobraćaj da pređe na auto-put”, objašnjava Topić.

Kada je riječ o auto-putu Banjaluka-Mliništa, Topić navodi da je komercijalni ugovor potpisan još lani, a u toku je finalizacija pregovora u vezi sa finansiranjem tog 62 kilometra dugog puta na pravcu od Glamočana do Puta AVNOJ-a.

Na tom planu, napominje on, radi se na pregovorima za preferencijalni kredit kineske Vlade i Eksim banke sa veoma povoljnim uslovima.

“Ali to ide dosta sporo. Naravno, očekujemo da u toku ove godine pozitivno završimo tu priču. Postoje i varijante da to bude komercijalni kredit ili alternativa sa javno-privatnim partnerstvom, ali mislim da bi bilo šteta da se ne završi sa preferencijalnim kreditom”, rekao je Topić za Srnu.

On očekuje da će ove godine biti finalizovani pregovori u vezi sa projektom auto-puta Banjaluka-Prijedor-Novi Grad, dugog 80 kilometara.

Topić naglašava da je tu riječ o modelu finansiranja putem javno-privatnog partnerstva, jer je partner, odnosno kineska kompanija “Šandong”, uvezala dva projekta – modernizaciju pruge od Banjaluke, Prijedora do Novog Grada i izgradnju auto-puta.

Studijska dokumentacija je pokazala da je prioritet prva faza izgradnje od Banjaluke do Prijedora. Kasnije je to produžetak puta do Novog Grada, u šta je uključen i brzi put od Prijedora do Kozarske Dubice i Gradine.

Topić otkriva da je urađena planska dokumentacija u vezi sa auto-putom

Brčko-Bijeljina-granica sa Srbijom, ali da je ta dionica stavljena na čekanje zbog projekata koji su trenutno prioritet.

Kada je riječ o inicijativi za izgradnju puta Sarajevo-Beograd, Topić navodi da Srpska, prema svom prostornom planu i strategiji izgradnje brzih puteva i auto-puteva, već ima definisane pravce.

“Auto-put koji povezuje Sarajevo i Beograd je i Koridor “Pet ce” do Doboja, Vukosavlja, pa preko Brčkog i Bijeljine do Beograda.

Druga moguća trasa auto-puta je Sarajevo-Sokolac-Zvornik-Bijeljina do Beograda, a treća brzi put Sarajevo-Višegrad-Vardište preko Drine prema Užicu i Požegi, pa da se spoji na koridor 10 i 11″, pojašnjava Topić.

Kada je riječ o izgradnji mosta na Savi, kojim bi se auto-put

Gradiška-Banjaluka spojio sa auto-putem Zagreb-Beograd, Topić napominje da su se stvari pomjerile sa “mrtve tačke” otkako se u rješavanje tog problema aktivnije uključila Evropska komisija.

“Najbitnije je da je nama Evropska komisija odobrila grant za finansiranje mosta od 6,8 miliona evra i aktivnije se uključila, iako to ide mnogo sporije nego što smo očekivali. Sada čekamo Hrvate da obezbijede građevinsku dozvolu, a mi smo sve potrebne obaveze ispunili”, navodi Topić.

“Auto-putevi” se trude da ubrzaju procedure preko Evropske komisije, kao i da se paralelno, odnosno do početka gradnje mosta, zajedno sa Hrvatskom formira komisija za izradu tenderske dokumentacije.

U vezi sa Koridorom “Pet ce”, koji prolazi kroz Srpsku u dužini od 46 kilometara, Topić je naveo da zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj

/EBRD/ pripremaju kredit za šest kilometara tog puta.

Tu su uključene i dvije petlje, od Kladara do Kostajnice i Rudanke u Doboju, sa ciljem da se nastavi izgrađeni auto-put Banjaluka-Doboj, prema Doboju.

“To bi bila prva dionica na Koridoru “Pet ce” od ukupno 46 kilometara. Planiramo da ove godine raspišemo tender i izaberemo izvođača, te da najkasnije na iduće proljeće počnemo sa radovima”, najavljuje Topić.

On pojašnjava da će taj posao zavisiti od povećanja akciza i da je to neophodno ako se razmišlja o daljoj izgradnji puteva.

“I ovo sa EBRD-om za Koridor `Pet ce` priprema se pod pretpostavkom da će do sredine godine biti usvojen novi Zakon o povećanju akciza”, kaže Topić za Srnu.