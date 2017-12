Topić: Budući auto-put rasteretiće saobraćaj u Banjaluci

Direktor preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” Dušan Topić izjavio je da je budući auto-put Banjaluka-Mlinište specifičan, te da je specifična i njegova isplativost, koja će biti vidljiva tek nakon što se taj putni pravac spoji sa Splitom.

Komentarišući tvrdnje pojedinih predstavnika opozicije u Srpskoj da je taj auto-put neisplativ, Topić je naglasio da je gradnja ovog puta planirana u fazama, te da bi prva faza do Mrkonjić Grada bila funkcionalna odmah po završetku, jer bi se povezala na Put AVNOJ-a.

Topić je naglasio da je od planiranih 62 kilometra, od Glamočana do Puta AVNOJ-a, oko 20 kilometara samo obilaznica oko Banjaluke, što je samo po sebi izuzetno značajno, zbog rasterećenja saobraćaja u samom gradu.

“Puni kapacitet bi dobili kad se auto-put spoji sa Federacijom BiH i dalje sa Hrvatskom. To je dugoročni projekat i kad se tako sagledava on nije ništa manje opravdan ili neopravdan nego drugi pravci u Srpskoj”, rekao je Topić.

On je istakao da je ovaj projekat u završnoj fazi, te da je planirano da se auto-put gradi sredstvima od preferencijalnog državnog kredita Kine, sa veoma povoljnim uslovima.

“U pregovorima sa kineskim partnerima smo došli do kraja, ali kineska banka za konačno odobrenje tog kredita insistira da imamo saglasnost i neku vrstu pisma podrške i garancije sa nivoa BiH, odnosno iz Savjeta ministara, a to posljednjih nekoliko mjeseci strpljivo čekamo”, naglasio je Topić.

Govoreći o budućem auto-putu Banjaluka-Prijedor-Novi Grad, Topić je podsjetio da je prije nekoliko dana potpisan sporazum sa kineskom kompanijom “Čajna Šandong internešnel ekonomik end tehnikal korporejšn grup”, koja je zainteresovana da auto-put grade kroz koncesiju.

Topić je rekao da je okvirna cijena projekta oko 300 miliona evra, a da bi kineski partneri trebalo da svojim sredstvima grade auto-put od Banjaluke do Prijedora, te da u prvoj fazi i poslije toga da naplaćuju putarinu.

“Prva faza odnosi se na dionicu auto-puta od Banjaluke do Prijedora, dugu 42 kilometra, a naredna faza, koja bi se razrađivala u projektnoj i studijskoj dokumentaciji, jeste od Prijedora do Novog Grada, dok bi od Prijedora do Kozarske Dubice gradili brzi put”, naveo je Topić.

Topić je rekao da je za potpisivanje spreman i sporazum sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj /EBRD/ vezan za izgradnju šest kilometara auto-puta na koridoru “Pet ce”, od petlje Johovac do petlje Rudanka, uključujući i obje petlje.

“Procijenjena vrijednost projekta je 70 miliona evra. Ono što je problematično je što u ovom ugovoru imamo uslov efektivnosti kredita, a to je usvajanje zakona o akcizama”, objasnio je Topić.

Govoreći o završetku autoputa od Banjaluke do Prnjavora, Topić je rekao da su preostala još dva velika zahvata, a to je izgradnja tunela u Potočanima i dio trase u naselju Okolica kod Prnjavora.

Topić je istakao da je od puštanja u saobraćaj dionice ovog auto-puta od Mahovljana do Drugovića broj vozila koje prolaze kroz naplate kućice u Jakupovcima veći za 50 odsto.

(Srna)