Tomislav Brkić pobjednik teniskog turnira Brčko open 2017

Tomislav Brkić iz BiH pobjednik je 14. teniskog turnira za muškarce Brčko open 2017. Do pobjedničkog pehara i dodatnih bodova došao je nakon što je u finalnom meču singla savladao Amerikanca Evana Kinga, rezultatom 2:0. Po setovima je bilo 7:6 i 6:3.

“Kroz cijeli turnir sam tražio igru. Nisam baš najzadovoljniji igrom koju sam predstavio na turniru. U trenucima kada ne igrate najbolje trebate doći do pobdjede. Tako da, evo, jako težak meč danas. Mislim da je bio najtopliji dan danas. Jako je vruće. Jako teško za igrati. Ali, evo, zadovoljan sam da sam uspio doći do pobjede, što će me dignuti nekih 20 pozicija na ATP listi”, kaže Tomislav Brkić, pobjednik turnira Brčko open 2017.

Brkić je Amerikancu zadao mnogo muka u finalnom meču. King kaže da mu je mogao pružiti i bolji otpor. Priznaje da igrom nije zadovoljan, ali je zato oduševljen gostoprimstvom domaćina. Prvi put je u Brčkom.

“Ipak, finale je jako dobro. Jako dobra sedmica za mene. Ovdje su bili jako susretljivi prema meni. Prvi dan sam, čak, bio izgubio reket. Onda su mi svi pomogli da nađem reket. Hrana je bila veoma dobra, ljudi su bili vrlo ljubazni. Izuzetno dobra sedmica za mene i Brčko mi se mnogo svidjelo”, kaže Evan King, drugoplasirani na turniru Brčko open 2017.

“Finale je bilo jedno od najboljih finala do sada, najzanimljivijih. Igrala su dva igrača koji su do sada najbolje rangirani. Cijeli turnir imali smo sreće sa vremenom, što do sada nije bio slučaj. Ove godine smo imali najjači turnir do sada po rangu igrača. Smatram da će ocjena koju ćemo dobiti od supervizora biti prelazna”, rekao je Dalibor Šarenac, direktor turnira Brčko open 2017.

Brkić i King učestvovaće i na turniru u Kiseljaku. Za Amerikanca šansa za revanš. Njihovom meču u Brčkom prethodili su i finale dubla, iz kojeg su kao pobjednici izašli Australijanci Tejlor i Džejson. Oni su rezultatom 2:0 savladali argentinsko-meksički par Agamenon-Gonzales.