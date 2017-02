Tom Perez novi lider američkih demokrata

Američke demokrate su u drugom krugu glasanja za novog lidera stranke izabrale bivšeg ministra za rad Toma Pereza. Pred njim je težak zadatak – suprotstaviti se Donaldu Trampu i vratiti demokrate na vlast 2018. i 2020. godine.

Borba za novog lidera demokrata vodila se između Toma Pereza iz Dominikanske Republike i Kita Elisona iz Minesote.

Perez je na biralištima u Atlanti izgubio u prvom krugu, a u drugom je sa 35 glasova više pobijedio Elisona koji je dobio 200 glasova.

“Pitaće nas gdje smo bili 2017. godine kada je Amerika imala najgoreg predsjednika u istoriji. A mi ćemo moći odgovoriti da smo okupili demokratsku stranku i da je taj predsjednik mogao odraditi samo jedan mandat”, rekao je Perez u svom pobjedničkom govoru.

Odmah nakon toga Perez je imenovao svog protivkandidata Elisona na mjesto zamjenika. Elison je pozvao demokrate da podrže Pereza.

“Čast mi je biti član ove stranke dok njom predsjedava Tomas Perez”, rekao je Elison.

Hilari Klinton je na Tviteru čestitala novom lideru demokrata uz poruku kako je uzbuđena zbog snažne, ujedinjene stranke koja će raditi ono što najbolje za Ameriku u budućnosti.

Congrats to @DNC chair @TomPerez & deputy @keithellison . Excited for strong, unified party standing for best of our country into the future.

“Čestitam Tomasu Perezu koji je upravo imenovan za predsjednika Demokratske stranke. Ne mogu biti sretniji zbog njega ili zbog Republikanske stranke”, napisao je na Tviteru američki predsjednik, Donald Tramp.

Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017