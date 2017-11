Tokom zabrane za izvoz trupaca iz RS izvezeno više od tri hiljade tona

Od momenta kad je Vlada zabranila izvoz, firme iz Republike Srpske izvezle su preko tri hiljade tona trupaca.

To su zvanični podaci koje je Uprava za indirektno oporezivanje dostavila ATV-u, a koji pokazuju da su firme sa sjedištem u Srpskoj izvozom zaradile preko sedamsto hiljada maraka.

Uprkos zabrani kojom je Vlada pokušala da zaštiti domaću proizvodnju najveće količine izvezene su su preko graničnih prelaza Dobrljin, Uvac i Gradiška. Ipak u Vladi ne vjeruju u podatke Uprave a ministar zadužen za provođenje zabrane tvrdi da nema izvoza.

“Sigurno to nisu podaci za Republiku Srpsku.Trupaca iz Republike Srpske nema izvoza.To odgovorno kažem. Ko to garantuje? Ja znam za informaciju o kojoj smo mi i danas na Vladi govorili, o tome da nema praktično izvoza trupaca iz Republike Srpske. Tog podatka nema, tu informaciju je Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva dostavilo”, rekao je Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma u Vladi RS.

Iako je preko 130 šlepera uspjelo da pređe granicu, u Vladi tvrde da se odluka o zabrani izvoza ipak poštuje. Sve nadzire Inspektorat uvidom u poslovne knjige a dogovoreno je i da saobraćajna policija isključuje kamione i provjerava da li se roba na otpremnici vozi van Republike. Uprava za indirektno oporezivanje već je jednom u prilogu ATV-a ukazala da zabrana ne funkcioniše i od tada ih je kažu jedino kontaktirao Inspektorat i tražio podatke. Ipak zvanično od njih niko nije tražio da se uključe u akciju.

“U ovom momentu Uprava za indirektno oporezivanje nije dobila apsolutno nikakav zahtjev da stavi pod kontrolu ili eventualno zabrani izvoz trupaca iz Bosne i Hercegovine. Onog momenta kada nas neko obavijesti sigurno je da ćemo to provesti”, rekao je Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje.

“Evo mi ćemo za koji dan imati onu radnu grupu zajedničkih Vlada što smo dogovorili na sjednici u Sarajevu. Koncipirati ćemo konačan prijedlog prema Savjetu ministara oko zabrane izvoza trupaca na nivou Bosne i Hercegovine”, kazao je Gluhaković.

Kad Savjet ministara zabrani izvoz ostaje da to uradi i Vlada Federacije jer je promet robe između entiteta slobodan. Ipak, iz federalnog Ministarstva trgovine danima ne stiže odgovor kada će se to desiti a ni ministar Zlatko Vujanović ne odgovara na poruke i pozive. Sve bi moglo dodatno da se oduži jer bi po najavama i on zajedno sa ostalim SBB-ovcima trebalo da podnese ostavku.