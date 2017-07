Tokom dana gužve na saobraćajnicama prema primorju

Saobraćaj se jutros na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) odvija nesmetano, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na putevima prema jugu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.



Vozačima se savjetuje da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim časovima, a da, ukoliko putuju tokom dana, prave češće pauze.

Iz AMS apeluju da svi učesnici u saobraćaju, uključujući i pješake, bicikliste i motocikliste, budu maksimalno oprezni i poštuju saobraćajne propise.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom čije je poštivanje obavezno.

Na autoputu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja led markera u tunelima Laktaši i Klašnice.

Vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor zbog radova na izgradnji autoputa Banja Luka-Prnjavor.

Na ovoj dionici saobraćaj će se do 31. avgusta odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje, zbog izgradnje vijadukta, dolazi do obustave saobraćaja u vremenu od 23 do pet časova, u maksimalnom trajanju do 30 minuta.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na raskrsnici u Milićima, kao i kroz Trebinje, te na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu Ljeljenče.

Na regionalnom putnom pravcu Karanovac–Kneževo, u mjestu Rađići, došlo je do ulegnuća kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na području opštine Srebrenica zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Radovi su počeli krajem maja i trajaće četiri mjeseca.

Vozila usporeno saobraćaju i na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta.

Na području Banjaluke od juče se provodi eksperimentalna obustava saobraćaja u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Trga srpskih vladara do Ulice Marije Bursa, s ciljem promocije zdravog načina života, ekologije i održivog razvoja.

Zbog sanacije klizišta do 15. jula obustavljen je saobraćaj na lokalnom putu Bočac-Agino selo, lokalitet Panića okuka. Za vrijeme trajanja obustave, autobusi javnog prevoza saobraćaće otežano.

Na području FBiH zbog održavanja manifestacije “507. dani Ajvatovice” danas će od 16 do 17 časova biti obustavljen saobraćaj na raskrsnici magistralnih puteva u Donjem Vakufu. Iz istog razloga večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.

Na dionici magistralnog puta Stolac-Ljubinje do 13.30 časova zbog deminerskih radova dolazi do povremenih polučasovnih obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na putnim pravcima Vrapčići-Bišće Polje, Simin Han-Kalesija i Poriče-Kupres.

Na graničnim prelazima u BiH za sada nema dužih zadržavanja.

(Srna)