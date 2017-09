Todorićevo saopštenje diglo region na noge

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić svojim saopštenjem, prvim od izbijanja najveće afere u Hrvatskoj, bacio je ozbiljnu rukavicu u lice hrvatskim vlastima i, ukoliko ne uslijedi neki veliki obrt, tj. dogovor, prijeti nizom pravnih mjera koje će stopirati primjenu Leks Agrokora, a sistem, koji je BDP Hrvatske učestvovao sa 15 odsto, uvesti u stanje prijetećeg stečaja.

Ovako poznavaoci korporativnog i međunarodnog prava procjenjuju za Tanjug moguće posljedice Todorićevog jučerašnjeg obraćanja javnosti.

Mimo glasina koje su u četvrtak prostrujale Zagrebom – da se Todoriću sprema hapšenje, te da je on to preduhitrio oglašavanjem na blogu – njegovo sapštenje, objavljeno i na hrvatskom i na engleskom, potencijalno je veoma ozbiljan izazov za vlasti u Zagrebu. Todorić je, u najkraćem, optužio hrvatsku državu da je ciljano i smišljeno sprovela plan preuzimanja kontrole nad njegovom kompanijom, da je to suprotno interesima Hrvatske, kroz direktan politički intervencionizam, a u sprezi “politike, privatnih interesa čelnika fondova i važnih ljudi iz samog Agrokora”, donesen neustavan zakon, Leks Agrokor, i nacionalizovana privatna imovina.

On i Uprava Agrokora potpisali su aktivaciju tog zakona, kaže, “pod prisilom”. Već tom izjavom njegov potpis nad planom reorganizacije odnosno realizacije Leks Agrokora postao je ništavan. Todorić je, takođe, “preventivno” naglasio da slučaj Agrokor nema ništa slično sa slučajem Parmalat, italijanskom kompanijom koju je 2003. italijanska država preuzela radi spasavanja, a Evropska komisija potom ispitivala zakonitost o državnoj pomoći i – dala mišljenje da preuzimanje nije bilo sporno.

Todorić upozorava da nema paralele između Parmalata i Agrokora i najavljuje niz pravnih postupaka, a već je angažovao dvije vodeće zagrebačke advokatske kancelarije. Njegovo saopštenje daje i pravni osnov Briselu da potencijalno pokrene postupak protiv Hrvatske za nedozvoljenu državnu pomoć, odnosno više postupaka pred Evropskom komisijom. Tvrdnja da mu je privatna imovina nacionalizovana može da znači da će Todorić pokrenuti postupke i pred hrvatskim Ustavnim sudom, Evropskom komisijom, Evropskim sudom pravde u Luksemburgu, pa i Sudom u Strazburu.

Tim saopštenjem indirektno je insinuirao da su angažovani i “private equity” fondovi nešto slično privatnim investicionim fondovima iz SAD i Hong Konga, imali namjeru da rasparčaju sistem Agrokor u regionu i da preprodaju zavisne firme, koje imaju značajna potraživanja.

Sudovi u Srbiji su u međuvremenu blokirali naplatu potraživanja zavisnih društava Agrokora u Srbiji, a Slovenija je donijela svoj “leks specialis” kojim je izuzela Merkator.

Todorićevi navodi da je Hrvatska stekla kontrolu nad Agrokorom (nacionalizacija) istovremeno mogu biti osnov za nacionalne agencije ili komisije za zaštitu konkurencije da to preispitaju. Svi ti procesi, kojima “prijeti” Todorić ili ih može pokrenuti, njegovo saopštenje svakako za posljedicu mogu imati najprije stopiranje primjene Leks Agrokora, a mogući procesi u državama regiona i pred Evropskom komisijom, često višegodišnji, ostavili bi Agrokor sa ukupno 60.000 zaposlenih “u vazduhu”, u trenutku u kojem je sistem insolventan i, teoretski, prijeti mu stečaj.

Sve to, dakako, ukoliko ne uslijedi novi obrt, te Todorić i Hrvatska ne postignu nekakav dogovor. Kolika će dodatna šteta od ovog “najvećeg istorijskog skandala”, kako ga sam Todorić naziva, nastati u međuvremenu, imajući u vidu druge nevolje Hrvatske, sa Slovenijom zbog arbitraže, na primjer, teško je u ovom trenutku procijeniti.

(Tanjug)