Todorić nakon puštanja na slobodu: Itekako ću govoriti!

Ivica Todorić u utorak se predao londonskoj policiji da bi već u popodnevnim časovima odlukom Westiminsterskog suda bio pušten na slobodu uz određene mjere opreza.

Todorić je platio kauciju u iznosu od 100.000 funti, na nozi mora nositi sigurnosnu narukvicu te mu je, kao i njegovoj supruzi Vesni, oduzet pasoš.

Povrijeđena ljudska prava

Sud je odredio kako će se sljedeće ročište održati tek 10. aprila sljedeće godine što znači da još aktualni vlasnik Agrokora do daljnjega neće biti izručen u Hrvatskoj, piše Dnevnik.

Takvu je odluku sudija donio uz obrazloženje kako je riječ o opsežnom predmetu te mu treba vremena za pripremu.

Todorić je sa suda izašao s osmijehom od uha do uha te odgovarao na novinarska pitanja. Poručio je kako je jučerašnja odluka suda mala, ali značajna pobjeda te najavio da još nismo čuli sve što ima za reći.

Nedugo nakon hapšenja objavio je i novi blog u kojem je poručio kako se nalazi u Londonu, jer su mu “teško povrijeđena ljudska prava i ugrožena elementarna pravna bezbjednost”.

Ivica Todorić britanskim se vlastima predao 22 dana nakon što su hrvatski policijski istražioci ušli u njegovu zagrebačku rezidenciju, nakon čega je otvorena istraga zbog sumnje da je uz pomoć sinova i saradnika izvlačio novac iz posrnulog koncerna Agrokor.

Novi blog

“Neću dopustiti da me se političkim dekretom osudi bez suđenja kao i da me se ušutka jer moj govor očito smeta onima koji su mi oduzeli vlasništvo. Itekako ću govoriti, jer je sloboda govora jedno od temeljnih ljudskih prva ma koliko nekome smetala istina. Ovim bih putem posebno želio zahvaliti svim medijskim kućama čiji su predstavnici cijeli dan, uprkos lošem vremenu, bili pred zgradom suda kako bi javnost izvijestili o sudskoj odluci. Naravno, zahvaljujem i svima koji su izvještavali o ovom događaju a nisu stigli poslati svoje dopisnike. Javni je govor, pa bio on ponekad i kritika, stub svakog demokratskog društva i niko ga nema pravo ograničavati”, napisao je na svom blogu Todorić.

(avaz)