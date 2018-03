Tim za odbranu Dana RS: Srpska će i dalje slaviti deveti januar

Srpska će i dalje obilježavati deveti januar kao Dan Republike. Imamo spremne argumente kojima ćemo da opravdamo tu odluku, poručuju članovi Tima za odbranu Dana Republike Srpske.

Pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, pozvaće se na rezultate referenduma, Ustav BiH i Ženevsku konvenciju. Odgovor na zahtjev za ocjenu ustavnosti koji su podnijeli delegati iz Vijeća naroda još nije napisan, jer je sud produžio rok za izjašnjavanje do kraja mjeseca.

“Nemamo nikakvu dilemu da ćemo nastaviti i dalje da obilježavamo deveti januar, Dan Republike Srpske, zato što je to narodna volja, pretočena i u Zakon o danu RS. Ja to sad govorim u svoje ime. Ne mogu to reći u ime Tima, ja kažem u svoje ime. Da, ja sam to na kraju krajeva i rekao i dobio krivičnu prijavu. Evo, ponovo to kažem, mogu slobodno i da je napišu”, kaže član Tima za odbranu Dana Republike Srpske, Siniša Karan.

Stav Ustavnog suda BiH o referendumu odavno je poznat, i on će nam ići na ruku, poručuju delegati koji su potpisali zahtjev za ocjenu ustavnosti. Vjeruju da će im pomoći i argumeti Tima za odbranu Zakona.

“Sam način obrazloženja, odgovora, će na neki način biti dokaz, odnosno usmjerenje i samim sudijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da pravilnije shvate opravdan zahtjev kluba Bošnjaka” kaže potpredsjedavajući Vijeća naroda RS iz reda bošnjačkog naroda, Kemo Čamdžija.

Prepucavanje zbog praznika ne vodi ničemu, i sigurno neće poboljšati suživot, poručuje predsjednica Vlade. Željka Cvijanović tvrdi da Srpska ima pravo na odgovor.

“Politički pristupi su evidentni pred određenim pravosudnim institucijama, što jeste tačno, ali, isto tako, ako neko nalazi načina da atakuje na određene stvari, i drugi nalaze načine da ih odbrane”, kaže premijerka.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine dokumet će razmatrati 20. marta, nakon čega će biti poslat Ustavnom sudu.