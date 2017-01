Tifa promijenio izgled i postao Beograđanin

Mladen Vojičić Tifa (56) potpuno je, prije nekoliko dana promijenio izgled, ošišavši se na nulu. Ali, nova frizura samo je mala promjena u životu ovog pjevača, koji je odnedavno promijenio i adresu.



Još jedan rođeni Sarajlija postao je, naime, stanovnik Beograda. U potpuno otvorenom razgovoru za “Dnevni avaz” Tifa je iz svoga beogradskog stana objasnio zbog čega se odlučio na preseljenje u glavni grad Srbije.

– Nije to prvi put da se ošišam nakratko. Malo mi je duga kosa dosadila. Dosta puta sam tako nešto slično radio u svojih 56 godina. Nikada nešto posebno nisam vodio računa o frizuri. Sve što radim, radim iz srca – kazao je Tifa. Dodaje da se preselio u Beograd, ali da je i dalje prijavljen u Sarajevu, gdje i dalje ima nekretnina.

– Nisam ja otišao iz Sarajeva zbog Sarajeva, samo sam otišao trbuhom za kruhom, jer me ovde ljudi više cijene nego u mojoj avliji. Ovdje imam veću širinu i prostor za djelovanje. A da mi je nešto smetalo ranije, onda bih davno otišao, ali ne u Beograd nego preko bare.

Nisam ja doživio nikakva nova razočarenja. Nedavno se digla velika halabuka oko onog mog dizanja tri prsta. Dizaću ih onoliko koliko želim! Ko me to i čime zadužio u životu i ko to meni kroji sudbinu? Moji autoriteti su već odavno ispod zemlje, moji otac i majka. A sve ostalo me ne interesuje, bez obzira na to o kojem se korpusu radilo.

Svi znaju, ali ja nisam o tome želio da javno govorim i, evo, sada ću prvi put. Ja sam u toku rata tri puta brutalno pretučen u Sarajevu. Nisam želio da solim ni da stavljam so na rane, ali kad me već neko provocira pa da i ja kažem koju – rekao je Tifa za Avaz. Napominje da nije ogorčen. To što mu se desilo, kaže, prihvatio kao zdravo za gotovo.

– Ali nijednog trenutka nisam želio da opterećujem druge. Imaju ljudi pametnijih stvari kojima se bave nego tuđim problemima. To se meni dešavalo u ratu, međutim, bilo je i gorih sudbina nego što je moja. Poremećene su vrijednosti.

Što se ne priča o tome da je prvi koncert u opkoljenom Sarajevu uradila moja malenkost, kada sam prikupio 12.000 maraka za ortopedska pomagala? Ali se pričalo o nekim zvijezdama, ne želim da ih imenujem, koje su pravile buredžike, siredžike i tako to i posjećivale razna dvorišta.

Vjerovatno nekome u datom trenutku nije bilo u interesu. Ni to ne zamijeram. Ne zamijeram nikome, ali je vrijeme da se počne objektivno obavještavati javnost o tome šta se dešavalo – ispričao je on.

Preseljenje

Na pitanje da li je odluka o preseljenju u Beograd definitivna odgovorio je: “Pa, ja sam čovjek koji ima pravo da živi na bilo kojem kraju zemljske kugle”.

– Ko to meni ima pravo da određuje gde ću da živim? Ja sam Bosanac prije svega, Sarajlija, dijete iz miješanog braka, po pokojnom ocu četnik, po pokojnoj majci ustaša, a po opredjeljenju veseli Bosanac i to ću uvijek da budem. Tako sam izjavio i kada su me treći put slomili na Markalama i rekao policiji u zapisnik. Za sve što pričam, imam i argument – ističe Tifa. Obećao je da će u Sarajevo doći vrlo brzo.

– Dolazim da sredim neke stvari. Nedavno mi je brat preminuo pa ima neke papirologije koju moram završiti – naglasio je i dodao da želi Bosnu i Hercegovinu bez federacija i republika.

– Želim da BiH bude samo jedna i jednoobrazna. Takvu je pamtim i takvu je volim – zaključio je Tifa u razgovoru za Avaz.