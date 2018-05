Test za Rusiju: Ili pad Donbasa ili propast mundijala

Ruski politikolog Sergej Markov tvrdi da će Rusija početkom juna biti stavljena pred izbor: ili da brani Donbas od ukrajinskog napada i suoči se sa bojkotom Svjetskog prvenstva u fudbalu, čiji je domaćin, ili da nijemo gleda pad dvije samoproglašene republike na istoku Ukrajine.

Početkom juna, ukrajinska vojska planira blickrig, uslovljavajući Kremlj da izda Donbas ili će Kijev uticati da Svjetsko prvenstvo u fudbalu ne bude održano.

Markov podsjeća da NATO planira vojne vježbe na ruskoj granici početkom juna, piše “Nezavisimaja gazeta”.

U Rusiji 14. juna počinje Svjetsko prvenstvo u fudbalu, a u periodu od 3. do 15. juna biće izvedene vojne vežbe na ruskoj granici, u baltičkim zemljama, a u kojima učestvuje 19 zemalja.

To je upozorenje Rusima da “ohlade glavu”. U to vrijeme doći će do ratnih huškanja u Donbasu.

Rusija će se naći pred teškim izazovom: ili Donbas ili Svjetsko prvenstvo u fudbalu, piše Markov na društvenim mrežama.

“U pitanju je plan prema kojem ukrajinska vojska u roku od nedjelju dana treba da slomi vojsku Donbasa i Luganska i onda će se Moskva naći pred izborom: da nijemo posmatra vojnu intervenciju ili da uključi vojsku u sukob i da se suoči sa bojkotom prvenstva”, smatra Markov.

Plan vojnih vježbi NATO-a na ruskoj granici opisan je na estonskom portalu EER:

U junu će u baltičkim zemljama, Poljskoj i na Baltičkom moru biti realizovana serija vojnih vježbi NATO-a.

Od 3. do 15. juna u Letoniji, Poljskoj, Estoniji i Litvaniji biće održana međunarodna vježba “Sajber napad”, u kojoj će učestvovati 18.000 vojnika iz 19 članica NATO-a i partnera Alijanse.

Za učešće na tim vježbama iz NJemačke će u Letoniju, a iz Češke i Poljske u Litvaniju, biti poslato 11.000 jedinica vojne tehnike, porijeklom iz SAD, prenosi “Sputnjik”.

(Srna)