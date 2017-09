Teslić: Milan Miličević zadržao većinu u lokalnom parlamentu

Označena kao „dan D“ teslićka skupština nije donijela promjene. Milan Miličević zadržao je većinu u lokalnom parlamentu.

Nervozu ipak nije mogao da sakrije, pa ni pred novinare nije želio da stane. Njegov zamjenik uvjerava da većina nije bila upitna i da je klub SDS-a stabilan.

„Ja ne bih baš rekao da je skupštinska većina nestabilna, riječ o većini koja je stabilna koja cijeni napore opštinske uprave koji su u funkciji razvoja. Nažalost imamo situaciju da u Tesliću se kupuju odbornici”, rekao je Milovan Stanković, zamjenika načelnika opštine Teslić.

Nećemo da lomimo na vrat na nos, ali ne samo iz SDS-a, očekujemo da nam se priključe i odbornici drugih partija, koji se lome uzvraća SNSD. Na prozivke da ih kupuju, podsjećaju da je SDS na isti način došao do većine prije pet godina.

„Možda su odbornici pozicije nervozni zbog događaja, to je prelazak orbornika SDS u naše redove kao što smo rekli i što će se desiti to nije jedini koji će to da uradi kao i neki visokopozicionirani članovi tako da pretpostavljam da određeni dio nervoze zbog te strane“, navodi Mišo Stojanović, predsjednik kluba odbornik SNSD u Skupštini opštine Teslić.

Spekuliše se da bi osim nekih SDS-ovaca na drugu stranu mogli i pojedinci iz PDP–a. Oni kažu, ne žele da komentarišu spekulacije. Socijalisti ostaju gdje su, ali ne spore da su promjene moguće.

„Koji su tu uvezani interesi lični, koristi, ja u to neću stvarno da ulazim i mogu vam reći da je stvarno rad skupštine na izuzetno niskom nivou šta će se desiti vrijeme će pokazati, a ja ću reći da ne funkcioniše većina“, rekao je Slavko Škrebić, predjednik kluba odbornika SP u Skupštini opštine Teslić.

Do pred početak skupštine, nije se znalo gdje će prelomiti. Kasnila je 15-ak minuta, odbornici su bojažljivo pristizali, neki ipak ostali kući, telefoni radili.

Klimale su se pa i pucale stolice u redu SDS-ove koalicije, pa su jednu morali da posude iz suprotnog tabora. Većina se ipak nije slomila. Na prvoj tački, izvještaju o izvršenju budžeta za prvo polugodište, koja je bila test, bilo je dovoljnih 16 “ZA”, od 26 prisutnih odbornika. U nastavku se lakše disalo, pa je čak i sporni regulacioni plan Banje Vrućice nakon mjeseci čekanja usvojen jednoglasno.