Teri napušta Čelsi nakon 22 godine

Džon Teri napustiće Čelsi na kraju sezone, zvanično je saopšteno iz ovog kluba.

Teri je u klubu proveo 22 godine, debitovao je davne 1998. i od tada je odigrao 713 mečeva i postigao 66 golova.

Bio je kapiten 578 puta, a sa Čelsijem je osvojio četiri titule prvaka Engleske (2005, 2006, 2010, 2015), pet FA kupova, tri Liga kupa, Ligu šampiona 2012. godine i Ligu Evrope godinu dana kasnije.

“Poslije 22 godine toliko je ljudi u ovom velikom klubu kojima treba da se zahvalim – trenerima, saigračima, ostalom osoblju i navijačima koji su me podržavali tokom svih ovih godina. Odlučiću na vrijeme o svojoj budućnosti, ali sada sam koncentrisan na to da tim ostvari uspjeh ove sezone”, kaže 36-godišnji Teri.

Everybody at Stamford Bridge would like to express our enormous gratitude to John and wish him the very best of luck for the future. pic.twitter.com/Yo9NrXNBMs

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2017