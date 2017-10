Teodosićeva povreda ozbiljna

Povreda koju je Miloš Teodosić zadobio nastupajući za Los Anđeles Kliperse protiv Feniksa, u svom drugom NBA meču, nije bezazlena, a njegov klub je saopštio da je u ovom trenutku nemoguće procijeniti kada će se on oporaviti.

U kratkom obraćanju javnosti pisanim putem, Klipersi su poručili da je srpski košarkaš “povrijedio fasciju tabana”, odnosno tkivo koje povezuje petnu kost i prste, te da će biti odsutan “na neodređeno vrijeme”.

Povrede ove vrste, a radi se o kontinuiranom ili akutnom preopterećenju ligamenata koji su zaduženi da podržavaju luk stopala, mogu da nastanu na dva načina. Jedno je vremenom, uslijed naprezanja, pa stoga i nisu rijetke kod sportista kao što su košarkaši, ali mogu da nastanu i uslijed traume, poput one koju je Tedosić doživio kada je nagazio na nogu rivala iz Feniksa, Devina Bukera, pa u bolu pao na parket “Stejpls centra”.

Kako se Klipersi nisu oglasili o tome kakva je tačno vrsta povrede u pitanju, niko “sa strane” ne može da pogodi koliko će se srpski košarkaš naći van takmičarskog pogona.

Kada dođe do ovakvih ili sličnih povreda, osnovna metoda liječenja problematične fascije tabana je – mirovanje. Obično, bez po tijelo napornih metoda oporavka (injekcije), oporavak traje od 4 do 6 nedjelja da bi bol spao, ali u najtežim slučajevima, ako dođe do mikro pucanja ligamenata plantarne fascije, liječenje može da traje čak i do godinu dana.

Naravno, imajući u vidu da Teodosićev klub nije saopštio da li je došlo samo do blažeg ili ipak do ozbiljnijeg vida povrede ovog tkiva, bilo bi nezahvalno prognozirati vrijeme njegovog povratka na parkete.

Miloš Teodosić je ovog ljeta prešao iz moskovskog CSKA u Los Anđeles Kliperse za koje je odigrao četiri predsezonske utakmice, uz prosjeke od 6,8 poena, 5,5 asistencija i jedne krađe za nepunih 25 minuta ukazane šanse po meču, a kada je takmičarska sezona počela, prosječno je na parketu provodio 16 minuta i za to vrijeme ostvarivao 5,5 poena i četiri asistencije.

