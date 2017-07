Teo na večeri sa Riversom i Grifinom FOTO

Miloš Teodosić nalazi se u Los Anđelesu, gdje je prije dva dana potpisao dvogodišnji ugovor sa Klipersima vrijedan 12,3 miliona dolara.

Dok Rivers ima velika očekivanja od najboljeg igrača Evrope, pa je odlučio da kapitenu reprezentacije Srbije poželi dobrodošlicu večerom u njegovu čast.

Pored trenera tima iz ‘Grada anđela’, prisutan je bio i kapiten i najbolji igrač ekipe Blejk Grifin, kao i Miloševa supruga Jelisaveta, a američki mediji prenose da su se Teo i Blejk poslije premijestili u jedan od lokalnih kafića i nastavili razgovor.

World Exclusive @Sdna_gr: The first photo of Milos Teodosic along with Blake Griffin #LAClippers #ClippersNation https://t.co/0MX60lMCvH pic.twitter.com/R0wLIj19Wc

— sdna.gr (@Sdna_gr) July 8, 2017