Tender za most na Savi do kraja godine

Vlada Hrvatske je konačno formirala operativno tijelo, koje bi trebalo da završi sve tehničke detalje oko izgradnje mosta na Savi u Gradišci.

Glavni zadatak ovog tijela Vlade Hrvatske jeste da sa kolegama iz BiH usaglase sve detalje oko izgradnje mosta i da se do kraja godine raspiše međunarodni tender za izgradnju, potvrdio je “Novostima” Igor Pejić, sekretar ministarstva komunikacija i prometa BiH, koji je bio aktivno uključen u pregovore sa predstavnicima Vlade Hrvatske oko formiranja ovog tela.

“Ova operativna grupa ima četiri člana koji predstavljaju sve institucije relevantne za izgradnju mosta ispred vlade susjedne zemlje. Oni sada u BiH treba da pošalju određenu dokumentaciju, koja se odnosi na saglasnost za izgradnju mosta, kao i na određene detalje oko izgradnje. To sve spada u tehnički dio i on će biti gotov najkasnije do kraja juna. Nakon sastanka predstavnika Hrvatske i BiH, vjerovatno u Sarajevu narednog mjeseca, i usaglašavanja detalja, slijedi raspisivanje tendera za izgradnju mosta i to će, kako se svi nadamo, biti gotovo do kraja godine”, objašnjava Pejić.

On dodaje da su pregovori BiH i Hrvatske oko izgradnje mosta tekli dosta dugo, ali da je na kraju operativno tijelo Vlade Hrvatske formirano na insistiranje Olega Butkovića, ministra mora, prometa i infrastrukture Hrvatske i nakon višemjesečnih pregovora sa resornim ministarstvom BiH.

Inače, u maju se navršilo punih pet godina od potpisivanja sporazuma između BiH i Hrvatske, čime je uspostavljen pravni okvir za zajedničku izgradnju mosta preko Save kod Gradiške.

PODACI

* 25 miliona evra vrijednost radova

* 6,8 miliona evra BiH već obezbijedila

* 430 metara će most biti dugačak

Do zastoja u realizaciji izgradnje mosta došlo je, jer Hrvatska nije obezbijedila sva finansijska sredstva, a bez zatvorene finansijske konstrukcije sa obe strane ne može se raspisivati međunarodni tender.

Što se Bosne i Hercegovine tiče, ona već ima obezbijeđana sredstva od 6,8 miliona evra za izgradnju mosta, a Hrvatska će do kraja juna zatvoriti svoju finansijsku konstrukciju. Ukupna projektovana vrijednost izgradnje mosta na Savi je oko 25 miliona evra, a Hrvatska namjerava da pored finansiranja izgradnje mosta, pomoću kredita iz Evropskih fondova, izgradi i prilazne puteve mostu sa svoje strane.

Prema Pejićevim riječima, najrealnija opcija je da gradnja mosta počne naredne godine i da bude završena za otprilike godinu dana.

Zeničani grade granični prelaz

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH nedavno su saopštili da je posao izgradnje novog graničnog prelaza Gradiška dobila firma “ITC Zenica”. Ova kompanija je uvedena u posao, a radovi bi, prema sklopljenom ugovoru, trebalo da traju 400 kalendarskih dana, ili nešto više od godine. Vrijednost radova je oko 14,2 miliona KM.

Ključan za Srpsku

Most na Savi je već pet godina kamen spoticanja, jer je ključan za Republiku Srpsku, da poveže auto-put Banjaluka – Gradiška sa auto-putem prema Zagrebu i Beogradu.

Prema zvaničnim podacima, ukupna dužina mosta na Savi treba da bude oko 430 metara. Na teritoriji BiH most preko Save čini nastavnu cjelinu dionice auto-puta Banjaluka – Gradiška – granica Republike Hrvatske, a u Hrvatskoj nastavnu cjelinu brzog puta dionice Okučani – granica BiH.

(Novosti)