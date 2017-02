Temperaturni šok: Sutra nas čeka kiša i susnježica

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom, a u planinskim predjelima moguć je snijeg.

Ujutro i prijepodne očekuje se slaba kiša, a na planinama snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U popodnevnim časovima moguć je umjeren snijeg u planinskim predjelima, a na jugu prolazno jača kiša. Tokom večeri očekuje se slabljenje padavina na sjeveru i njihov prestanak na sjeverozapadu.

Vjetar će biti slab, u zapadnim područjima umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do tri, na jugu do sedam, a najviša dnevna od dva do šest, na jugu do deset stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 19. februara, preovladavaće oblačno i svježe vrijeme, uz moguće mjestimične slabe padavine na sjeveru.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno tri, Bijeljina četiri, Srbac i Gradačac šest, Gacko i Kalinovik sedam, Kupres osam, Ivan Sedlo i Livno devet, Zvornik, Mrakovica, Nevesinje i Rudo 10, Han Pijesak 11, Banja Luka, Prijedor, Sanski Most, Sokolac, Bileća, Višegrad, Srebrenica i Tuzla 12, Doboj, Neum i Sarajevo 13, Jajce, Šipovo i Trebinje 14, Foča, Mrkonjić Grad, Bihać, Bugojno, Mostar, Stolac i Zenica 15, Ribnik 16, Čapljina 17 stepeni Celzijusovih.

