Temperatura danas i do 37 stepeni

I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni

U RS i FBiH danas će biti sunčano i vruće, a tokom popodneva i večernjim satima očekuje se postepeno naoblačenje, koje će usloviti pljuskove i grmljavinu.



U većem dijelu BiH očekuje se izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnijim padavinama, olujnim udarima vjetra i gradom.

Vjetar, slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 31 do 37° stepeni.

(Blic)