Tema dana: Zašto u sindikatu nema ništa novo?

Na istoku stare priče, u sindikatu ništa novo. Ranka Mišić ponovo je pobijedila samu sebe, po četvrti put. Zdušno su joj pomogle bundžije koje su imale priliku za promjene, jednu u četiri godine, ali im je i u Tesliću prošao voz.

Na kraju se pokazalo da radnici i nemaju boljeg kandidata od Ranke Mišić. I pored višemjesečne priče da je sindikat ljuštura, da su potrebne reforme i drugačija borba za radnička prava – niko od prisutnih nije stisnuo petlju da sa vječnom sindikalakom zaigra izborno kolo.

Čim je vidjela da joj nema ravne, slavodobitno je nakon kongresa najavila nove radne pobjede.

“Ono što nas čeka već, mislim 12-og, je komisija koja će biti tripartitna i koja će se baviti kako na najbolji način izvršiti analizu primjene postojećeg Zakona o radu kako bi se moglo već u septembru krenuti po teritoriji, tripartitno, po centrima da se izvrši analiza primjene Zakona o radu jer je očigledno da zakon nije opravdao očekivanja”, rekla je Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

“Definitivno protivkandidata, kako smo vidjeli, nije bilo što mislim da nije dobro, ni za Savez sindikata jer upravo to bi možda mogao biti razlog da zapravo dođe do raskola”, kaže Vladimir Šušak, novinar.

Ranka Mišić očigledno nije računala na primopredaju pa je, još sinoć, otišla na ugovoreni put u Beograd, na regionalni forum gdje će predstavljati Ekonomsko-socijalni savjet Srpske. A bez šefice u zgradi Saveza je pusto. Ipak nema raskola, tvrde lideri koje smo kontaktirali.

U polupraznom bastionu sindikalne borbe danas su sjedili jedino poraženi – koji ne odustaju od borbe za sindikalnu reformu. Odluku o izlasku iz Saveza donijeće krajem mjeseca. Za sada im se, u toj namjeri, definitivno neće pridružiti policija, tekstil i koža, trgovina i turizam. U upravi kažu da će, bez obzira na sve, sa Rankom Mišić ostati u istoj zgradi.

“Ovo je društvena svojina, ovo je svojina grada Banjaluke, a Savez sindikata ima pravo samo da raspolaže svojinom, to jest korišćenja prostora. S obzirom da je grad BL titular prava svojine mi ćemo, ukoliko izađemo, naravno da se obratimo gradu Banjaluci da nam, u skladu sa onolikim učešćem koliko smo finansirali Savez, to je 20%, dodijeli i 20% prostorija u ovoj zgradi. Tako da, juče nam je gospođa Mišić poručila da ćemo “gaće odnijeti na štapu” iz ove zgrade a mi poručujemo da to baš neće ići tako”, rekao je Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS.

U toj zgradi plate nikad ne kasne. Ako se saberu i godišnji prihodi od prikupljenih članarina svih granskih sindikata – nije ni čudo zašto je fotelja predsjednika Saveza zlatna koka.

U Sindikatu uprave, kao što su rekli, Savezu uplaćuju 20% od ukupnog kolača – što je 200.000 maraka godišnje.

Sindikat Dragana Gnjatića ipak izdvaja najviše – oko 330 hiljada. U top tri ulaze i radnici u zdravstvu koji krovnoj organizaciji Ranke Mišić godišnje iskeširaju 126 hiljada. Slijede šumari i policajci.

Milioni po osnovu članarina ipak nisu donijeli bog zna šta – običnom radniku.

“Radnik nikad, nikad u goroj poziciji nije bio. Što se tiče prava radnika obespravljeni su. Poslodavci su dali odriješene ruke da rade šta hoće i da isplaćuje koliko hoće radnika, da ga drži koliko hoće. Nemam ja protiv Ranke Mišić ništa ali čemu služi taj sindikat? Da li taj Savez sindikata služi samo zato da odu u nekakve zabiti, da dobiju aplauze od običnih radnika a ovamo ko pita nas radnike, ne znam na koji način više razgovarati i koja je svrha tog sindikata”, kaže Boris Šukalo, radnik ŽRS.

Oni koji godinama prate rad Ranke Mišić uglavnom su stava da nije problem ko je izabran a ko nije, već da je suština način rada i rezultati pregovora sa socijalnim partnerima. Opšta ocjena je da oni koji trenutno sjede u zgradi Saveza, a tu su godinama, predstavljaju recidiv nekog starog sidikata iz doba socijalizma, čije je vrijeme, odavno prošlo.