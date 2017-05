Tema dana: Zašto su Robne rezerve zabranjeni grad?

Tema dana: Šta to piše u inicijativi za smjenu Vlade RS?

Sa oko 100.000 maraka koje su resorno ministarstvo i ministar Predrag Gluhakovic uložili u kupovinu tri nova automobila, moglo je da se izmiri bar dio od šest plata koje uprava duguje radnicima robnih rezervi.

Da ne spominjemo stotine hiljada maraka koje su i druga ministarstva dobila i to, uglavnom, za nabavku računarske opreme. Za tih 100.000 maraka skladišta, bi mogla bi da se napune sa nešto manje od 300 tona i pšenice i kukuruza.

Za obilazak skladišta solo ili u pratnji ministra Gluhakovića ili direktora Marčete, ne dobismo dozvolu.

“Pa pazite objekti Robnih rezervi, znaju se pod kakvom su kontrolom i zaštitom. Mi, otvorena su vrata u ministarstvu, sve nepoznanice možete doći u ministarstvo i ja nemam nadležnost da dozvoljavam ulazak u skaldišta gdje je. Znate kakve su to namjene, to su posebne namjene i posebna dozvola se za to mora dobiti. A ministarstvo ne daje dozvole”, pojasnio je Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma RS.

Kojoj adresi da se obratimo za dozvolu za ulazak u skladišta, ministar ne reče. Otkup viškova, u novijoj prošlosti, u cilju pomoći poljoprivrednicima ili regulacije podivljalih cijena na tržištu, što je jedna od glavnih uloga Robnih rezervi, oni upućeni kažu, desio se prije sedam osam godina. Tada su Robne rezerve otkupile 10-tak hiljada tona pšenice na inicijativu Ministarstva poljoprivrede. Od tada, intervencija se ne sjećaju ni sijede glave koje od poljoprivrede žive. Možda je razlog što, recimo u 2015.godini Uprava nije ispoštovala Zakon o robnim rezervama.

“Uprava nije donijela Plan obnavljanja i razvoja robnih rezervi i Akcioni plan te samim tim nisu određeni vrsta, naziv, količina i vrijednost roba koja se formira, njen teritorijalni razmještaj, namjena i kapacitet skladišnog prostora za njen smještaj, potreban iznos sredstava za formiranje rezervi i održavanje prostora, što je zahtijevano navedenim zakonom”, navodi Glavna služba za reviziju.

Isto tako stoji u zakonu da se Robne rezerve koriste se za:

obezbjeđivanje osnovnih potreba Republike u slučaju velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških, ekoloških katastrofa, ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti i drugih vanrednih prilika koje dovode do nestašice dobara za potrebe privrede i snabdijevanja stanovništva. Robne rezerve uskaču u slučaju poremećaja na tržištu. Upravljaju robom oduzetom u inspekcijskom nadzoru. Naše Robne rezerve trebale bi se pri ruci nađu i drugim državama u slučaju velikih katastrofa i tržišnih poremećaja. U slučaju nevolje, prva su adresa i Crvenom krstu i Upravi civilne zaštite RS.

“Kada je u pitanju saradnja dosadašnja i u toj pomoći, znam da su u vrijeme poplava, ja nisam bio na čelu Uprave, bio sam na čelu područnog odjeljenja, da smo imali odgovarajuću pomoć u deficitarnim našim proizvodima kao što su šećer, brašno i slično. Jedna količina isporučivana je našem stanovništvu2, rekao je Mile Međed, direktor Republičke uprave Civilne zaštite RS.

Na pitanje da li je kada imao priliku da uđe u skladišta Robnih rezervi Međed je odgovorio: “Pa ja sam direktor Republičke uprave civilne zaštite negdje od prije nepunu godinu dana, nisam bio u tom skladištu, nisam pozvan i ne znam šta se nalazi unutra”.

Stečajni upravnik jedini će, po službenoj dužnosti, morati da pretrese Robne rezerve, uzduž i poprijeko i utvrdi činjenično stanje. Ekonomisti ocijenjuju da državi i Vladi na čast ne služi što institucija za hitne intervencije odlazi u propast, i to po drugi put u manje od 10 godina.

“U 21 vijeku je gotovo društveno i socijalno neprihvatljivo da jedan sistem, jedna entitet kao RS nema robne rezerve. Na neki način to bi se moglo tumačiti kao neozbiljno. U stečajnom postupku se povjerioci namiruju iz stečajne mase. Koliko bude stečajne mase. Tu će se država, očigledno, odnosno najčešće poreski organi pojaviti kao najveći povjerioci. Budući da će stečajna masa biti skromne veličine, država neće biti baš u poziciji da do kraja naplati svoja potraživanja”, rekao je Goran Radivojac, ekonomski analitičar.

Država to smo svi mi, odnosno naš novac koji je kroz poreze, državnu kasu, dospio u osnivanje i održavanje Robnih rezervi na životu. Ne kaže naš narod za džabe, državno je, svačije i ničije. Robne rezerve, čini se, baš su ničije, pa su ih po drugi put pustili niz vodu. A naša iskustva u snalaženju sa poplavama i bujicama, nisu za primjer.