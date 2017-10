Tema dana: Zašto osporeni Statut Univerziteta nikog nije zabrinuo?

Tema dana: Kakve nas sjednice čekaju do izbora?

Od svađa dekana za rektorsku fotelju, profesora koji su plagirali radove, nikad manjeg broja upisanih studenata, preko radnika studentske službe koga studentkinje optužuju za seksualno uznemiravanje – sve je to stizalo sa banjalučkog Univerziteta, okosnice i stuba koji će oblikovati našu budućnost.

Da li je onda Statut, koji je neustavan i kosi se sa Zakonom o visokom obrazovanju, kap koja je prelila čašu? Ako je suditi prema manjku odgovora na pitanje: Ko ga je pisao i kako se takva greška omakla? – nije.

“Nažalost, Univerzitet je najčešće i sam oklevetan, rekao bih čak najčešće se npristojno vrši atak na njega da bi se razbila i ta psoljenja granica kako bi se i on spustio u neko društveno blato da svako može da dođe na univerzitet, svako može da daje različite ocjene, procjene šta se radi na Univerzitetu, ucjenjuju profesori i tome slično. Zavladala je prosto jedna klima da se i Univerzitet svede u nekakve okvire koji nisu akademskog nivoa štos e vjekovima podrazumjevalo”, navodi Ivan Šijaković, profesor Fakulteta političkih nauka.

Ustavni sud je odlučio da ne valja Statut. Kad on ne valja, pa šta drugo valja? I da li to znači da su smijenjeni dekani- nezakonito smjenjeni, novi nezakonito imenovani, pa sve to puta prorektori i službenici. Da li će za koji mjesec iili godinu, pljuštati tužbe, presude, odštete. I šta će ostati od Univerziteta, njegovog budžeta i ugleda?

“Mislim da je neka vrsta otpora koja se pruža Univerzitetu, za mene pomalo iracionalna. Ja ne mogu da vjerujem da vi kada pogledate na razvijeni svijet, pa ništa Amerika ne bi bila bez Harvarda, Bostona, Kolumbije, MIT-a, LSI-a itd. Ništa Britanija ne bi bila bez svojih univerziteta, Njemačka bez svojih univerziteta. Samo ovdje nekakva klima da ne treba imati Univerzitet, ne treba niko da se bavi nečim vrednim, nekim novim sistemom, ne treba neko da prednjači u kriterijumima, zašto je to tako, a to se desilo poslije rata”, kaže Šijaković.

Rijetki na Univerzitetu koji taj skandal tumače, a i oni mimo kamera, kažu da je za sve kriv zakonodavac i strahuju da bi obaranje Statuta moglo dodatno da im uruši autonomiju. I opet se spominju politika, tajkuni i lobiji i da svako vuče na svoju stranu. I opet će to biti priča za tri dana. Jer niko od onih koji o bilo čemu odlučuju i koje za to plaćamo, nije danas sazvao konferenciju za novinare i rekao: roditelji i studenti i svekolika nacijo – izvinite! Ovo nam se više nikad neće ponoviti. Ko god da je kriv.