Tema dana: Zašto još nemamo opšti kolektivni ugovor?

Radnička prava – za jedne ideal za koji se vrijedi boriti, za druge nedostižan san, a za treće samo slovo na papiru.

Sindikat, Vlada i poslodavci već godinu i po dana jedni druge optužuju, jer dokumenta koji bi trebalo da bude krov zaštite tih prava jednostavno nema. Najjači argument Saveza sindikata je da je opšti kolektivni ugovor garant minimalnih prava ispod kojih, bar po zakonu, ne smije da ide nijedan poslodavac. Zato od borbe za veći regres i duži godišnji odmor, još nisu odustali. Kontra poslodavaca je da dobrom gazdi i još boljem radniku taj dokument i nije toliko neophodan. Plavog okovratnika u svemu tome nigdje nema. On se vodi onom provjerenom – ćuti i radi.

“Osjećaju se uplašeno. Nesigurno, u strahu da će izgubiti i to pravo koje trenutno imaju. A to je da dolaze na posao, da rade, ne osam, nego i deset sati, da ne dobijaju platu. I oni i to drže. Dakle, to je posljedica nefunkcionisanja sistema i osjećaja napuštenosti od onih koji moraju da brinu o svim građanima”, rekla je Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS.

Sudbina budžetskih korisnika koliko-toliko je izvjesna. Kolektivni ugovori su potpisani, a prava uglavnom smanjena. Radnici u realnom sektoru prepušteni su na milost poslodavcima. Iako ima dobrih primjera, činjenica je da je na hiljade ljudi ostalo bez bilo kakve zaštite. Poslodavac je, pošto sistem očigledno nije u stanju, a dogovor nije izgledan, sam odredio koliko će i kakva prava imati njegov radnik.

“Predlagali smo sindikatu da ono što smo se dogovorili bude stavljeno u opšti kolektivni ugovor i da se ta prava počnu primjenjivati. Međutim, oni su postavili po nama velike ciljeve. I mislim da, po nama, takvi ciljevi neće biti ostvareni u životu i da ćemo se još dugo vremena vrtiti u krug. I bojim se da će to vrijeme ustvari pokazati bespotrebnost opšteg kolektivnog ugovora”, kaže Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

Ako je suditi po dosadašnjim pregovorima, ispolitizovana borba za radnička prava svela se na to šta će dobiti Sindikat, šta poslodavci, a koliko će iz svega izvući Vlada. Ipak, ima i onih srećnika, koji bi mogli da kažu da u Republici Srpskoj za prosječnog radnika postoji mjesto pod suncem. Njima je, doduše zbog poslodavčevog interesa, pojedinačnim ugovorom dato sve što bi radniku trebalo da pripada. Takvih je, nažalost, samo šačica.

“Veća su prava, normalno da su veća. Jer ovi ljudi cijene posao koji mi radimo. To je ipak rudarski posao, težak posao, cijenjen posao. Vide ovo što se ovdje radi. Vide ovu našu situaciju, ne ovi, nego nažalost naši rukovodioci, u državi u kojoj živimo. Oni vide da mi ne možemo s nekom malom platom živjeti”, navodi Milenko Stojnić, predsjednik sindikalne organizacije Arselor Mitala.

Ko i zbog čega opstruiše opšti kolektivni ugovor? Tri strane pričaju tri priče. Pripovjedaju o nerealnim zahtjevima, nedostatku sluha, obespravljivanju. Dok se socijalni partneri spore, radnik je praktično pušten niz vodu. Dogovora, svi se slažu, zarad njih mora biti. A možda i ne mora, jer se bez opšteg kolektivnog ugovora, kako je pokazala praksa, ipak može. On, na kraju krajeva, za mnoge izgleda vrijedi koliko i obično parče papira.