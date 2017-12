Tema dana: Zašto je Tramp otvorio pandorinu kutiju na Zapadnoj obali

Tema dana: Od granica do Skadarlije-šta se očekuje od posjete bh. Predsjedništva Srbiji?

Tema dana: Šta smo to juče vidjeli u Beogradu?

Dok njegove fotografije gore po cijelom svijetu, zovu ga satanom lično, kuju nove terorije zavjere i iz fioka vade pročanstva o trećem svjetskom ratu, Donald Tramp je ustvari čovjek koji drži riječ i vraća dug.



On nema nikakvo političko opravdanje da u ovom trenutku prizna Jerusalim osim da učini po volji onim krugovima, koji su ga doveli do Bijele kuće, a to očigledno nisu bili Rusi.

“Zaista su tu na djelu mehanizmi koji su u velikoj mjeri doveli Donalda Trampa na poziciju predsjednika SAD. Uticaj nekih lobija, koji nisu isključivo jevrejski već imaju uporište u tzv Evandjelističkom dijelu SAD su u ovom kontekstu jednostavno došli na površinu, on je morao defakto da održi to obećanje zato što su donacije tokom kampanje bile jasno naznačene”, rekao je bivši ambasador u Švajcarskoj Boro Bronza.

Nije ovo prvi šamar koji je Tramp zadao muslimanima, ali je najbolniji. Do srži je uvrijedio muslimane ne samo u Palestini, već u cijelom svijetu.

Na pragu smo nove intifade, Izraelci su dobili svojih pet minuta, ali to oduševljenje duže neće ni trajati, jer ako bude krvi prolijevaće se i jevrejska. A ako je neko poznat po raspirivanju pa smirivanju tenzija onda je to Amerika.

Ne zaboravimo da je od Kongresa zatražio dodatnih 5, 2 milijarde dolara za unapredjenje odbrane, a da je njegov interes na Bliskom istoku od dolaska na vlast Iran. Tramp već radi na propasti nukelarnog programa sa Iranom, a ovo je dobar način da ih uvede u novi sukob.

“Ovom odlukom na Izrael i Ameriku biće udareno jače nego ikad. Svi pregovori su propali, oslobodićemo Palestinu”, rekao je predsjednik Irana Hasan Rohani.

Trampovo viđenje svijeta je jednostavno. Njegov fokus interesovanja je Azija, ali i tu intenzivno raspiruje tenzije. Priznavanjem Jerusalima suprostavio se i evropskim liderima što ne čudi. Već je pokazao da u Briselu ne traži saveznika, da mu odgovara Bregzit i ovim će potezom simbolično iz krila EU otrgnuti dio zemalja istočne Evrope od kojih je dobio podršku i kao bonus dobiti za nijansu slabiju Evropu. A Brisel nikako da u to povjeruje.

“Evropa ne može sama da rješeva probleme u regionu. Možemo učestvovati, ali pregovori ne mogu bez SAD, mi želimo da pregovaramo”, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel.

Donald Tramp je na svjetskoj sceni solo igrač koji je već povukao nekoliko skandaloznih poteza. Povukao se iz Pariškog sporazuma o klimi, najavio povlačenje iz nukelarnog sporazuma sa Iranom i zabranio ulazak u Ameriku državljanima šest većinski muslimanskih zemalja.

U trenutku kada udara u srce svjetske religije podržava ga samo trećina Amerikanaca, gubi simpatije čak i među onima koji su aplaudirali na njegova predizborna obećanja. Možda bi Klintonova, od dva zla ipak bila manje, pitaju se. Ali, ima nas koji se sjećamo da su i američke demokrate itekako udarale na tuđa svetišta, pa oni koji su mu dali glas nemaju razloga za kajanje.