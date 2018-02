Tema dana: Treba li predsjednik SDS-a biti i kandidat?

Jednoglasna odluka bijeljinskog SDS-a, koji bi rado Miću Mićića vidio u fotelji Predsjednika Republike, došla je, očigledno, u pravi čas.

Samo dan prije zvanične odluke stranke o kandidatu za predstojeće izbore, i to baš u trenutku kada se u SDS-u lome koplja između nekoliko imena. Mićićev potez i nije neko veliko iznenađenje. Prethodnih dana, spekulisalo se da je ispao iz igre za predsjedničku trku, a onda se, ponovo, naprasno vratio. Oni malo iskusniji vjeruju da bijeljinski gradonačelnik pokušava da obezbjedi sebi, odnosno istrguje, poziciju, i to zavisno od izbornih reultata partije. Nije prvi put da tako sebi diže cijenu. A to nikako ne znači da nema onih koji misle da bi on bio najbolji kandidat. Ako su njegove namjere, ipak, nešto ozbiljnije, konkurencija će mu, sve je izglednije, biti lider partije. Vukota Govedarica odavno ne krije da ga itekako zagrijan za poziciju predsjednika Republike.

U tom slučaju, Mladen Ivanić bio bi kandidat za Predsjedništvo, a neko od dva SDS-ovca išao bi u trku za predsjednika Srpske. Koliko su predstojeći izbori važni najvećoj opozicionoj stranci u Srpskoj , najbolje pokazuje to što su mjesecima unazad anketama provjeravali popularnost potencijalnih kandidata. U njima su se pojavila tri imena, koja su, čini se, I dalje aktuelna. Nije tajna da je Vukota Govedarica i ranije izjavljivao da bi lider SDS-a trebalo da bude kandidat za jednu od vodećih funkcija. Ipak, ne bi iznenadilo da se do sutra okrenu karte, i da stranka da podršku nekom drugom.Jer pitanje je da li je samo taj uslov dovoljan.

“Mi nismo ranije imali situaciju da predsjednik SDS-a u proteklih 12 godina bude kandidat za pojedinačne funkcije. On trenutno tu priču forsira. Ali vidjećemo da li će sutra Glavni odbor tu njegovu priču da podrži. Meni se trenutno čini da je to trenutno ipak samo priča i da će se ipak Glavni odbor stranke odlučiti za nekog drugog”, kazao je novinar Žarko Marković.

Treće ime na SDS-ovoj listi je Mirko Šarović, njega su već predložili u Sokocu. Ta veza Milovan Bjelica -Mirko Šarović jedna je od najčvršćih u SDS-u. Saga o imenu s kojim će se SDS pojaviti na izborima, traje već nekoliko mjeseci. Do samog kraja, ostaju diplomate, i ne otkrivaju cilj do koga, sasvim sigurno, nisu lako došli.

“Neće biti laka odluka na Glavnom odboru. Ja vjerujem da neće doći ni do kakvih podjela unutar stranke tim povodom, mada su kandidovanja i izbori uvijek povod za razna razmimoilaženja, i zadovoljavanje raznih ambicija, a ovaj put vjerujem da će to proći u miru”, rekao je Mladen Bosić, bivši predsjednik SDS-a.

Dok u SDS-u neizvjesnost objašnjavaju unutarstranačkom demokratijom, i pravom svakog člana da ima svog favorita, postoji i ona druga strana medalje. Poslije sloma na lokalnim izborima prije dvije godine, SDS nikako da prevaziđe međusobne sukobe i osipanje članstva. To samo po sebi dolazak do konkretnog imena dodatno otežava.

“Nema sumnje da postoji jedan prilično veliki otpor unutar same stranke prema određenim kandidatima i imenima. Svjedoci smo da se dobar dio lica, ljudi, pojavljivao kao mogući kandidati, a nekako se izbor suzio na tri kandidata”, rekao je Vlade Simović, doktor političkih nauka.

“Unutar najjače opozicione stranke nije izvršena konsolidacija. I to se vidi po ovom pozicioniranju, kada mi dan uoči sjednice na kojoj treba da bude donesena odluka, zapravo ne znamo ko bi mogao da bude kandidat”, rekla je politički analitičar Tanja Topić.

A dogovor, ma kako teško do njega došli, SDS-ovci moraju da postignu sutra. Ko god bio kandidat, jasno je da najveća opoziciona stranka u Srpskoj zavisi od rezultata na predstojećim izborima. Osvojeni glasovi sasvim sigurno će odrediti položaj SDS-a na poltičkoj sceni Srpske u narednim godinama. Kada se to uzme u obzir, nije ni čudo što se za to jedno ime lobira mjesecima, što svako “gura” svog kandidata, a što su program I ideje s kojim će opozicija izaći na izbore pali u sasvim drugi plan. I to je tek početak. Kada krene priča o izbornim listama, tek onda bi, baš zbog unutarstranačkih previranja, u najvećoj opozicionoj strancii Srpskoj mogao da nastane pravi haos.