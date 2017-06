Tema dana: Šta vas, nakon pojeftinjenja, stvarno čeka u apotekama?

Što se farmaceuta tiče, oni, vjerovatno, nisu oduševljeni nižom cijenom lijekova koja je, konačno, osvanula u pravilnicima u BiH. Šta je tačno osvanulo u apotekama i čemu možete da se nadate, u Temi dana, Tijana Kecman:

Gromoglasnim aplauzom, kako nam poručiše iz Agencije za lijekove, trebalo je da dočekamo 1. jun, dan kada su lijekovi u Bosni i Hercegovini zvanično pojeftinili. Dođe i taj 1. jun, ali se aplauz rijetko gdje čuo. Ne sporeći da “prije i poslije” pravilnika konačno počinje da se primjećuje, priča o 20 odsto jeftinijim lijekovima za sada je samo priča.

Fond zdravstvenog osiguranja Srpske je, prvi od 11 fondova, koliko ih ima Bosna i Hercegovina, objavio svoje cijene. Prilagođene su maksimalnim koje je propisala Agencija, i padaju za osam odsto. U toj priči nema citostatika, jer bi oni, baš zbog dugo očekivanog dokumenta, mogli drastično da poskupe. Time bi država sama sebi skočila u stomak, jer troškovi za onkološke bolesnike idu na teret Fonda.

“Kod citostatika i lijekova za specifična oboljenja se ne očekuju značajnije uštede, jer se ovi lijekovi nabavljaju putem tendera, te bi, ukoliko bi se primjenjivao novi pravilnik, došlo i do povećanja cijena većeg broja ovih lijekova, jer su značajno skuplji u zemljama regiona, odnosno uporednim zemljama. Ali, to ne znači da će se sadašnja cijena ovih lijekova u RS značajnije mijenjati i povećavati, jer je riječ samo o dozvoljenom gornjem limitu”, poručili su iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Apoteke imaju još dvije sedmice da dostave svoje prijedloge, a fondovi će isto učiniti ovih dana. To znači da će biti još dosta spiskova, i da o konačnim cijenama, uštedama i efektima neće znati još neko vrijeme.

“Pojedini lijekovi već su usaglašeni s Pravilnikom o cijenama lijekova koji je propisala Agencija. Evo, danas imamo neki lijek koji je koštao, dakle, pričamo u maloprodaji, mada to niko do sad nije kupovao, bio je 300 maraka, sada je 86. Sve što je jeftinije, neće nikoga zbuniti, ali je problem što pacijenti, mnogi do sad nisu znali koliko neki lijekovi koštaju, jer su išli na teret Fonda, kao ovaj lijek o kome sam vam sada pričala. Tako da ništa za to nisu davali, odnosno plaćali, pa neki nisu ni znali koliko košta”, kaže Zorica Tasovac, farmaceut.

Sam dolazak do pravilnika nije bio nimalo lak. Opirala se farmaceutska industrija, opirala se i država. Na kraju je postignut kompromis – cijene lijekova na recept mogu da se kontrolišu. Ako slučajno koristite neki koji se kupuje bez recepta, spremite se za šok. Njihove cijene sigurno će “podivljati”, jer farmaceutske kompanije moraju nekako da namire svoj gubitak. U svakom slučaju, parola “snađi se”, u ovom slučaju, u Srbiji, i dalje je za mnoge najpovoljnija i jedina opcija.

“Nama Srbija nije jedina referentna zemlja. Znači, cijena lijeka za tržište BiH se računa kao cijena istog tog lijeka u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Drugi razlog je taj što je u Srbiji maloprodajna marža, koja je u RS do 20 odsto, u Federaciji 25, a u Srbiji je svega 12 procenata”, kaže Biljana Tubić, pomoćnik direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Konačno će cijene u apotekama u Srpskoj i u Federaciji biti barem približne, jer pravilnik važi za oba entiteta. Neće biti identične, jer se maloprodajne marže razlikuju. Nije zanemarljiva ni stopa PDV-a na lijekove od 17 odsto, o kojoj se uopšte i ne priča, a koja je daleko veća nego u svim zemljama regiona. Primjera radi, u Srbiji je ona sedam procenata niža.

Uzevši u obzir PDV, sva moguća carinska opterećenja, pojeftinjenje će najmanje osjetiti korisnici lijekova. Ipak, koju marku dolje s oduševljenjem će sigurno dočekati. Posebno penzioneri. Ako ništa, ušteda su barem tri-četiri hljeba mjesečno.